Selülitleri yok eden karışım! Yaza pürüzsüz bacaklarla girmek için...

Yaz ayları gelince selülit görünümü daha fazla rahatsız etmeye başlıyor. Kadınlar evde selülitlerini gidermek için ne yapabileceklerini araştırıyor. Uzmanlar selülitlerin yok olması için ilk olarak beslenmeye dikkat edilmesi, bol su içilmesi ve egzersize önem verilmesi gerektiğini savunuyor. Selülitlerden kurtulmak için asitli içeceklere, şekerli gıdalara ve hamur işlerine ara vermeniz gerekiyor.

SELÜLİTLERİ YOK ETMEK İÇİN

KAHVE VE ŞEKER PEELİNGİ

Söz konusu selülit giderme ise peeling yapmanın etkili olduğunu söylemeliyiz.

Evde uygulayacağınız şeker ve kahve peelingi ile selülit ile mücadele edebilirsiniz.

Bu peeling düzenli olarak uygulandığında ciltteki ölü deriyi temizler. Ayrıca kan dolaşımı hızlandırır. Tüm bu etkiler, selülit görünümünü kısa süre içerisinde azaltarak yok eder.

Kahve ve şeker peelingi nasıl uygulanır?

Öncelikle şunu söylemeliyiz ki; bu peeling için ince çekilmiş kahveye ve esmer şekere ihtiyacınız olacak. Yarım su bardağı kahveyi çeyrek su bardağı esmer şeker ile iyice karıştırın. Üzerine bir miktar zeytinyağı ilave edin.

Hazırladığınız bu karışımı selülitli bölgeye masaj yaparak uygulayın.

Bu yöntem düzenli uygulandığı takdirde birkaç hafta içerisinde selülit sorununu gözle görülebilir şekilde azaltacaktır.

AT KILI FIRÇASIYLA MASAJ YAPIN

Selülite karşı evde yapabileceğiniz en iyi uygulama, bir cilt fırçası yardımıyla düzenli olarak selülitli bölgeyi fırçalamaktır. Fırçalama işlemi bölgedeki kan akışını hızlandırarak selülit görünümünü azaltır. Daha etkili sonuç için bu yöntemi aktardan satın alacağınız selülit giderici bitkisel yağlar ile yapabilirsiniz.

Biberiye yağı, Hindistan cevizi yağı ve portakal yağı içerdikleri bileşenler sayesinde selülit görünümünü azaltmada oldukça etkilidir.

