Selvi Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! 'First Lady unvanı peşinde değilim...'

Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçimine adım adım yaklaşırken, siyasilerin eşleri de yakından takip ediliyor. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Türkiye'de çocukların sebze ve et ürünlerini yeterince tüketemediğine dikkat çeken Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'de çocuklarımızın %67'si sebzeyi, %87'si et ürünlerini her gün tüketemiyor. Ben First Lady unvanı peşinde değilim, bu tarz fani şeylerde hiç gözüm yok, olmadı. Tek derdim bu gerçeklerdir. Tek işim, tek hayalim bu ülkede her çocuğun yeterli beslenerek büyümesidir."

Türkiye'de çocuklarımızın %67'si sebzeyi, %87'si et ürünlerini her gün tüketemiyor. Ben First Lady unvanı peşinde değilim, bu tarz fani şeylerde hiç gözüm yok, olmadı. Tek derdim bu gerçeklerdir. Tek işim, tek hayalim bu ülkede her çocuğun yeterli beslenerek büyümesidir. pic.twitter.com/kYMHRE201H — Selvi Kılıçdaroğlu (@Skilicdaroglu) April 2, 2023