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  4. Semih Yalçın: MHP Genel Başkan Yardımcısı "Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur" sözlerinin ardından "Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır" dedi

Semih Yalçın: MHP Genel Başkan Yardımcısı "Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur" sözlerinin ardından "Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır" dedi

09.05.2020 16:40 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın "Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur, ihtiyaçtır ve geleceğin lider ülke idealinin gerçekleşmesi buna bağlıdır" dedi. Bahçeli'nin 2011'deki konuşmasında geçen bu sözleri kullanmasının ardından Cumhur İttifakı'nda çatlak olduğuna dair paylaşımlar üzerine Yalçın "İttifak dimdik ayaktadır" dedi.

Semih Yalçın: MHP Genel Başkan Yardımcısı "Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur" sözlerinin ardından "Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır" dedi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın "Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur, ihtiyaçtır ve geleceğin lider ülke idealinin gerçekleşmesi buna bağlıdır" dedi.

Twitter'dan bir dizi paylaşım yapan Yalçın, MHP lideri Devlet Bahçeli ve Alparslan Türkeş'ten alıntılar da yazdı.

10 tweetten oluşan paylaşımda Yalçın, Bahçeli'nin 2011'deki bir konuşmasında kullandığı "Kararsızlığın, inançsızlığın, gecikmenin ve tembelliğin başarısızlığı hazırlayan unsurlar olduğu şüphesizdir. Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur, ihtiyaçtır ve geleceğin lider ülke idealinin gerçekleşmesi buna bağlıdır" sözlerini aktardı.

https://twitter.com/E\_SemihYalcin/status/1259071583857057792

Bunun üzerine sosyal medyada Cumhur İttifakı'nda çatlak olduğuna dair yorumlar yapıldı.

İlk paylaşımından bir buçuk saat sonra bir paylaşım daha yapan Yalçın, "Hiç kimsenin endişesi olmasın Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır Türkiye'nin geleceğinin mimarı olacaktır" dedi.

Yalçın bu paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarını da paylaştı.

https://twitter.com/E\_SemihYalcin/status/1259103211660640257

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