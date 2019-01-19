İstanbul DHA

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'nin düzenlediği "Genç Kadınlar Maarifi"nin 4. dönem kapanış programına katıldı. Beykoz Korusu Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programa Yıldırım'ın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş ile öğrenciler katıldı.

"BİRBİRİNİZLE YARDIMLAŞIP, ÇOK ÇALIŞTIĞINIZDA HER ENGELİ AŞARSINIZ"

Semiha Yıldırım törende öğrencilere sertifikalarını verdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Törende konuşan Semiha Yıldırım, "Aldığınız eğitimle kazandığınız niteliklerin, aile ve çalışma hayatınızda, sosyal ortamlarda sizlere sayısız fayda sağlayacağına inanıyorum. Hayatınız boyunca umudunuzu heyecanınızı, inancınızı hiç kaybetmeyin. Bilginizi, becerinizi, azim ve enerjinizi birbirinizle paylaşın. Birbirinizle yardımlaşıp, çok çalıştığınızda her engeli aşarsınız. Unutmayın, hayattaki yerinizi ve itibarınızı kendiniz tayin edeceksiniz. Bu düşüncelerle hepinizi tebrik ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Programdan görüntüler

- Yıldırım'ın görüntüsü

- Yıldırım'ın açıklamaları

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