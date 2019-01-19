HABER

Semiha Yıldırım "Genç Kadınlar Maarifi" programına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 17:40 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA-TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'nin düzenlediği "Genç Kadınlar Maarifi"nin 4.

Semiha Yıldırım "Genç Kadınlar Maarifi" programına katıldı

İSTANBUL DHA-TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'nin düzenlediği "Genç Kadınlar Maarifi"nin 4. dönem kapanış programına katıldı. Beykoz Korusu Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programa Yıldırım'ın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş ile öğrenciler katıldı.
"BİRBİRİNİZLE YARDIMLAŞIP, ÇOK ÇALIŞTIĞINIZDA HER ENGELİ AŞARSINIZ"
Semiha Yıldırım törende öğrencilere sertifikalarını verdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Törende konuşan Semiha Yıldırım, "Aldığınız eğitimle kazandığınız niteliklerin, aile ve çalışma hayatınızda, sosyal ortamlarda sizlere sayısız fayda sağlayacağına inanıyorum. Hayatınız boyunca umudunuzu heyecanınızı, inancınızı hiç kaybetmeyin. Bilginizi, becerinizi, azim ve enerjinizi birbirinizle paylaşın. Birbirinizle yardımlaşıp, çok çalıştığınızda her engeli aşarsınız. Unutmayın, hayattaki yerinizi ve itibarınızı kendiniz tayin edeceksiniz. Bu düşüncelerle hepinizi tebrik ediyorum" dedi.
(FOTOĞRAF)

Semiha Yıldırım Semiha Yıldırım Semiha Yıldırım Semiha Yıldırım

En iyi çıplak sahnelerEn iyi çıplak sahneler
Hrant Dink, ölümünün 12’nci yılında Ankara'da anıldıHrant Dink, ölümünün 12’nci yılında Ankara'da anıldı
Metin Topuz'a casusluk iddianamesi Metin Topuz'a casusluk iddianamesi 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Slimani soyunma odasında isyan etti

Slimani soyunma odasında isyan etti

Erdoğan: 2019'dan 2023'e kesintisiz bir kutlama planlıyoruz

Erdoğan: 2019'dan 2023'e kesintisiz bir kutlama planlıyoruz

AK Parti'de 'Ben'ci aday' krizi! Topluca istifa ettiler

AK Parti'de 'Ben'ci aday' krizi! Topluca istifa ettiler

Yeni askerlik sistemi için flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemi için flaş açıklama!

Başkenti sarsan karar! Partisinden istifa etti

Başkenti sarsan karar! Partisinden istifa etti

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

Amasya Emniyet Müdürlüğünde korkunç intihar!

Emniyet Müdürlüğünde panik! İntihar etti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni askerlik sistemi açıklaması

Yeni askerlik sistemi için flaş açıklama!

Bakan Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Şafak operasyonunda fuhuş rezaleti! Baskın için gözcü tutmuşlar

Şafak operasyonunda fuhuş rezaleti! Baskın için gözcü tutmuşlar

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.