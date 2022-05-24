'Şemsiye ile uçan adam' uzay yolculuğuna aday: Cumhurbaşkanı beni de gönderirse iyi olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, “Türk uzay yolcusu ve bilim misyonu” görevini başlattıklarını duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ise Türkiye Uzay Ajansından uzaya gönderilecek Türk uzay yolcusundaki kriterleri açıkladı. Bunun üzerine Osmaniye Kadirli'de 2019 yılında çıkan hortumda havalanan şemsiyenin üzerine çıkan ve 4 metre havalanan 39 yaşındaki Sadık Kocadallı da uzay yolculuğuna gitmeye aday olduğunu söyleyerek "Ben de uzaya gitmek istiyorum'' dedi.

''SAYIN CUMHURBAŞKANIM BENİ DE UZAYA GÖNDERSİN''

Uzay yolcusu olmak istediğini belirten Sadık Kocadallı, “Türkiye gündeminde artık biz de meşhur olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız uzaya gitme konusunda Türklerden bazılarını seçiyor. Ben de uçan adam olarak ünlendim. Artık ben de uzaya gitmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım beni de uzaya gönderirse iyi olacak. Kriterlerimin bir kısmı uyuyor bir kısmı uymuyor ama uymayan kriterleri de uydurmaya çalışacağız artık” dedi.

Sebze halindeki esnaf arkadaşları da Sadık Kocadallı’ya destek verdi. Sebze hali esnafından Mehmet Şabap, “Ben de arkadaşıma destek veriyorum. Uzaya gitsin bir esnaf arkadaşı olarak memnun oluruz, kriterleri de uyar” şeklinde konuştu.

(İHA)

