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Senegal’de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi sokakları karıştırdı!

04.02.2024 21:50 | Son Güncelleme:
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Senegal’de 25 Şubat'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesini protesto etmek amacıyla sokağa inen göstericilere polis müdahale etti. Çıkan olaylarda Cumhurbaşkanı Adayı Anta Babacar Ngom gözaltına alındı.

Senegal’de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi sokakları karıştırdı!

Senegal’de 25 Şubat'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesine karşı başkent Dakar'da protesto düzenlendi. Göstericiler, lastik yakarak bazı yolları trafiğe kapatırken, polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Çıkan olaylarda Cumhurbaşkanı Adayı Anta Babacar Ngom gözaltına alınırken, bir başka Cumhurbaşkanı Adayı Daouda Ndiaye ise polis tarafından darp edildiğini belirtti.

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Eski Başbakan Aminata Toure de aracından iner inmez polis tarafından gözaltına alındığını ve Dakar'da bir polis karakoluna götürüldüğünü söyledi.

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Cumhurbaşkanı Sall dün yaptığı açıklamada, aday listesi üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle seçimin belirsiz bir tarihe erteleneceğini duyurmuş, bazı muhalefet ve sivil toplum örgütleri bu kararı "kurumsal darbe" olarak nitelendirmişti. Batı Afrika'nın en istikrarlı demokrasilerinden biri olan Senegal’de daha önce hiçbir cumhurbaşkanlığı seçimi ertelenmemişti.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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seçim Senegal
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