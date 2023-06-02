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  4. 'Senet çetesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alındılar!

'Senet çetesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alındılar!

02.06.2023 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Fethiye ilçesinde arazi için başka şahıslara zorla çek, senet imzalattıkları iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 6 şüpheli mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'Senet çetesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alındılar!

Edinilen bilgiye göre, Fethiye’de başkalarına ait arazileri zorla imzalattıkları çek ve senetlerle almaya çalışan şüphelilerin olduğu iddiaları üzerine polis ekipleri hareket geçti.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı ile Fethiye Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliğince başlatılan operasyonda Fethiye, Konya, Bursa, Çanakkale, İzmir, Antalya illerinde Ö.K, B.K, M.İ.G, T.T, İ.Ç, A.K, isimli 6 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

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senet operasyon

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