'Senet çetesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alındılar!

Edinilen bilgiye göre, Fethiye’de başkalarına ait arazileri zorla imzalattıkları çek ve senetlerle almaya çalışan şüphelilerin olduğu iddiaları üzerine polis ekipleri hareket geçti.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı ile Fethiye Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliğince başlatılan operasyonda Fethiye, Konya, Bursa, Çanakkale, İzmir, Antalya illerinde Ö.K, B.K, M.İ.G, T.T, İ.Ç, A.K, isimli 6 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

