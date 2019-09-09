SENET ÇETESİNİN İŞ YERİ SAHİBİNE SİLAHLI SALDIRI ANLARI KAMERADA

*Tekel sahibine sahibine zorla senet imzalatıp silahla yaralayan çete üyeleri yakalandı

Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA)

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, bir tekel bayisi işleten 2 kişiye zorla senet imzalatıp para gasp eden çete üyesi 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin işletme sahibini silahla yaralayıp kovaladığı anları güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı.

İddiaya göre, Kadıköy'de tekel bayisi işleten M.Y.Y. ve T.Y. adlı kişilere zorla 260 bin TL'lik senet imzalatan 4 kişi, 2 Eylül'de aynı dükkana geri gelerek silah zoruyla parayı tahsil etmek istedi. M.Y.Y. ile T.Y.'nin üzerinde bulunan bin lirayı alan silahlı çete üyeleri, tekrar geri geleceklerini ve parayı tahsil edeceklerini, aksi takdirde öldüreceklerini söyleyerek, iş yerinden ayrıldı. Geçtiğimiz Perşembe günü tekel bayisinin önünde iş yeri sahiplerinden T.Y.'ye silahlı saldırı düzenleyerek bacağından yaralayan çete üyelerinden B.K., olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

'YARIM KALAN İŞİMİZİ TAMAMLAMAK ÜZERE GELİYORUZ'

Şüphelilerin 7 Eylül'de 'Yarım kalan işimizi tamamlamak üzere geliyoruz' tehditti üzerine tekel bayii sahipleri M.Y.Y. ve T.Y. şikayetçi olarak durumu Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.