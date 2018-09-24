ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 2001 yılından bugüne kadar verdiği konserlerden 100'ünün afişini sergi haline getirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 18. sezonun açılışını yapan orkestranın, Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi Sanat Galerisi'nde beğeniye sunulan sergisinde, bugüne kadar verilen önemli konserlerin afişleri yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abdülkadir Adar, Senfoni Orkestrası ile gurur duyduklarını bildirdi.

Orkestranın 2001 yılında kurulduğunu belirten Adar, "Bin 100'ün üzerinde konsere imza atan Senfoni Orkestrası, 650 binin üzerinde sanatsevere ulaşarak büyük bir başarıya imza attı. Her yıl Eskişehirli sanatseverlerin ilgisinin artıyor olması da bu ekibin sanata büyük bir sevgiyle bağlı olduğunun ispatıdır." ifadesini kullandı.

Adar, açılan sergide Senfoni Orkestrası'nın konser afişleri ile tarihi bir yolculuğa çıkıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ben sanatsever bir Eskişehirli olarak hem Senfoni Orkestrası sanatçılarına hem de bu afişlerde emeği olan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Sanata ve sanatçıya değer veren Yılmaz Büyükerşen, göreve gelir gelmez Senfoni Orkestrası ve Şehir Tiyatroları'na ağırlık vermiştir."

Sergi, 30 Eylül'e kadar Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gezilebilecek.

