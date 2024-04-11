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‘Seni akşam evinden aldıracağım’ diyerek tehdit edince ortalık karıştı! “Polismiş, çakal bu çakal!”

11.04.2024 14:02
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İstanbul’da trafikte yaşanan kavgalara çok ilginç anların yaşandığı bir yeni bir görüntü daha eklendi. Başakşehir’de yaşanan kavga esnasında şahıslardan birisi polis olduğunu iddia ederek “Seni akşam evinden aldıracağım” diyerek karşı tarafı tehdit etti. Bu hamlesinin ardından polis olduğunu iddia eden şahsı video kaydına alındı. O anlarda yaşananlar ise böyle görüntülendi…

‘Seni akşam evinden aldıracağım’ diyerek tehdit edince ortalık karıştı! “Polismiş, çakal bu çakal!”

Başakşehir’de iki kişi arasında yaşanan trafik kavgasında şahıslardan birisi polis olduğunu iddia ederek karşı tarafı tehdit etti. Bunun üzerine telefonla kayda alındığını gören şahıs, önce telefona vurdu, sonrasında da kendisini çeken adama saldırdı. Annesinin gözü önünde darp anları kameralara yansırken, saldırganın polis olmadığı ortaya çıktı.

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi yolunda geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, aracıyla seyir halinde ilerleyen sürücü, yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiyi fark etmeyince son anda durdu. Şahsın sürücüye yönelik küfürleri sonrası ikili arasında tartışma yaşandı. Sonrasında şahıs polis olduğunu iddia edip aracın fotoğraflarını çekmeye başlayarak, “Seni akşam evinden aldıracağım” ifadelerini kullandı.

“SENİ EVİNDEN ALDIRACAĞIM” TEHDİDİ

Bunun üzerine sürücü, polis olduğunu iddia eden şahsın tehditleri üzerine yaşananları cep telefonuna kaydetmek istedi. Sürücünün, “‘Bu şahıs polis kimliğinin altında beni tehdit ediyor. Baksana yüzünü göstersene bak, bak! Polismiş, çakal bu kimliğin arkasına saklanan çakal! Küfür ediyor bir de bak! Ne oldu lan, çağır hadi ekibi Ali Yerlikaya’yı çağır istiyorsan!” sözleri üzerine sinirlenen şahıs, önce telefona, sonrasında ise sürücüye saldırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Saldırgan şahsın polis olmadığı, taraflarında birbirlerinden şikayetçi olmadığı ortaya çıktı. (İHA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Başakşehir trafik kavga
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