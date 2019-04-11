HABER

Seragazı emisyon istatistikleri açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 10:19 | Son Güncelleme

Toplam sera gazı emisyonu 2017 yılında 526,3 Mt CO2 eşdeğeri oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 1990-2017 yılları arası seragazı emisyon istatistiklerini açıkladı.

Toplam sera gazı emisyonu 2017 yılında 526,3 Mt CO2 eşdeğeri oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 1990-2017 yılları arası seragazı emisyon istatistiklerini açıkladı. Buna göre; sera gazı emisyon envanteri sonuçlarına göre, 2017 yılında toplam sera gazı emisyonu CO2 eşdeğeri olarak 526,3 milyon ton (Mt) olarak hesaplandı. 2017 yılı emisyonlarında CO2 eşdeğeri olarak en büyük payı yüzde 72,2 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken, bunu sırasıyla yüzde 12,6 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, yüzde 11,9 ile tarımsal faaliyetler ve yüzde 3,3 ile atık takip etti.

Kişi başı sera gazı emisyonları arttı
CO2 eşdeğeri olarak 2017 yılı toplam sera gazı emisyonu 1990 yılına göre yüzde 140,1 artış gösterdi. 1990 yılında kişi başı CO2 eşdeğer emisyonu 4 ton/kişi olarak hesaplanırken, bu değer 2017 yılında 6,6 ton/kişi olarak hesaplandı.

CO2 emisyonlarındaki en büyük payı enerji kaynaklı emisyonlar oluşturdu
Toplam CO2 emisyonlarının 2017 yılında yüzde 34’ü elektrik ve ısı üretiminden olmak üzere yüzde 86,3’ü enerjiden, yüzde 13,4’ü endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından, yüzde 0,3’ü ise tarımsal faaliyetler ve atıktan kaynaklandı.

CH4 emisyonlarının yüzde 62,3’ü tarımsal faaliyetlerden kaynaklandı
CH4 emisyonlarının yüzde 62,3’ü tarımsal faaliyetlerden, yüzde 21,3’ü atıktan, yüzde 16,4’ü enerjiden, yüzde 0,03’ü ise endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından kaynaklandı.

N2O emisyonlarındaki en büyük payı tarımsal faaliyetler oluşturdu
N2O emisyonlarının yüzde 71’i tarımsal faaliyetlerden, yüzde 15,1’i atıktan, yüzde 10,7’si enerjiden, yüzde 3,3’ü ise endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından kaynaklandı.

Yok artık! Lamborghini'sini swarovski ile kaplattı Yok artık! Lamborghini'sini swarovski ile kaplattı
TİKA’dan Tunus’ta ekolojik kalkınmaya destekTİKA’dan Tunus’ta ekolojik kalkınmaya destek
Otizmli Serhat'ın tekerlekli sandalye sevinciOtizmli Serhat'ın tekerlekli sandalye sevinci
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Sosyal medyada çok sert tepki: Yaşamayı hak etmiyor

Sosyal medyada çok sert tepki: Yaşamayı hak etmiyor

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta kavga! Erkek arkadaşını hastanelik etti

Beşiktaş'ta kavga! Erkek arkadaşını hastanelik etti

Kartal'da çöken binayla ilgili son dakika gelişmesi

Kartal'da çöken binayla ilgili son dakika gelişmesi

Uludağ’daki meydan savaşı saniye saniye kaydedildi!

Uludağ’daki meydan savaşı saniye saniye kaydedildi!

Günlük burç yorumları 11 Nisan Perşembe - Nisan ayı burç yorumları

Günün burç yorumları

Nükleer Düzenleme Kurulu'yla ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı tarafından atanacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı tarafından atanacak

Gümüşhane Emniyetinde acı olay!

Gümüşhane Emniyetinde acı olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.