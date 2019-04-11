Seragazı emisyon istatistikleri açıklandı

Toplam sera gazı emisyonu 2017 yılında 526,3 Mt CO2 eşdeğeri oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 1990-2017 yılları arası seragazı emisyon istatistiklerini açıkladı. Buna göre; sera gazı emisyon envanteri sonuçlarına göre, 2017 yılında toplam sera gazı emisyonu CO2 eşdeğeri olarak 526,3 milyon ton (Mt) olarak hesaplandı. 2017 yılı emisyonlarında CO2 eşdeğeri olarak en büyük payı yüzde 72,2 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken, bunu sırasıyla yüzde 12,6 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, yüzde 11,9 ile tarımsal faaliyetler ve yüzde 3,3 ile atık takip etti.

Kişi başı sera gazı emisyonları arttı

CO2 eşdeğeri olarak 2017 yılı toplam sera gazı emisyonu 1990 yılına göre yüzde 140,1 artış gösterdi. 1990 yılında kişi başı CO2 eşdeğer emisyonu 4 ton/kişi olarak hesaplanırken, bu değer 2017 yılında 6,6 ton/kişi olarak hesaplandı.

CO2 emisyonlarındaki en büyük payı enerji kaynaklı emisyonlar oluşturdu

Toplam CO2 emisyonlarının 2017 yılında yüzde 34’ü elektrik ve ısı üretiminden olmak üzere yüzde 86,3’ü enerjiden, yüzde 13,4’ü endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından, yüzde 0,3’ü ise tarımsal faaliyetler ve atıktan kaynaklandı.