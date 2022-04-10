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Serap Helvacı kimdir? Prof. Dr. Serap Helvacı nereli, kaç yaşında? Serap Helvacı neden öldü?

10.04.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serap Helvacı, gündemde yer alan isimlerden biridir. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi eski dekanı ve Galatasaray Kulübü eski yöneticilerinden Mehmet Helvacı'nın eşi olan Serap Helvacı hayatını kaybetti. Serap Helvacı'nın kim olduğu ve neden öldüğü bu haber sonrası araştırılmaya başlandı. İşte Serap Helvacı hakkında merak edilen detaylar!

Serap Helvacı kimdir? Prof. Dr. Serap Helvacı nereli, kaç yaşında? Serap Helvacı neden öldü?

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi eski dekanı Prof. Dr. Serap Helvacı hayata gözlerini yumdu. Galatasaray Kulübü eski yöneticilerinden Mehmet Helvacı'nın eşi olan Serap Helvacı için Burak Elmas baş sağlığı mesajında bulundu. Serap Helvacı, ölüm haberi ile Türkiye'nin gündemine düştü. Serap Helvacı'nın kim olduğuna dair detaylara haberimizden öğrenebilirsiniz...

SERAP HELVACI KİMDİR?

Serap Helvacı, 1959 yılında Edirne’de dünyaya geldi. Helvacı, ilkokulu Edirne Şehit Asım İlkokulu'nda, ortaokul ve lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde bir yıl okuduktan sonra İ. Ü. Hukuk Fakültesi'nden 1983 yılında mezun oldu.

Aynı yıl İ.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü'nde başladığı Yüksek Lisansı'nı 1985 yılında bitirerek doktora sınavlarına girdi ve İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü'nde doktora eğitimine başladı.

1987 yılında Yüksek Öğrenim Kurumu'nun sağladığı bursla iki yıl süre ile İsviçre'ye, Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne gitti. Halen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Özel Hukuk Bölüm Başkanı ve Medeni Hukuk Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görev yaptı.

SERAP HELVACI EVLİ Mİ?

Serap Helvacı, Galatasaray Lisesi'nden dönem arkadaşı Prof. Dr. Mehmet Helvacı ile evlidir. Helvacı'nın Sinan ve Selim adlarında iki erkek çocuk çocuğu vardır.

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Marmara Üniversitesi Galatasaray Futbol Kulübü
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