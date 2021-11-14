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Serdar Demir kimdir, neden öldü? TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir nereliydi?

14.11.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son gelişmelere göre TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti. Acı olay sonrası Demir'in hayatı araştırılıyor. Peki Serdar Demir kimdir, neden öldü? TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir aslen nereliydi? İşte ayrıntılar...

Serdar Demir kimdir, neden öldü? TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir nereliydi?

TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı olarak görev yapan Serdar Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti. Peki Serdar Demir kimdir, neden öldü?

SERDAR DEMİR KİMDİR?

Serdar Demir 1977 senesinde Trabzon’da dünyaya gelmiştir. Lisansını Muğla Üniversitesi İşletme Bölümü'nü tamamlamıştır. 2002 senesinde New York'ta İşletme dalında yüksek lisans derecesini elde eden Demir, ABD'de 8 yıl süreyle ticaret ve lojistik firmalarında satış sorumlusu ve iş geliştirme yöneticisi pozisyonunda görev yapmıştır.

Demir, 2009'da Türk Hava Yolları (THY) Kargo bünyesine katılmıştır ve iki yıl Anlaşmalar Müdürü ve altı yıl Dünya Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

TUSAŞ'ta İşe Alım Müdürü olarak göreve başlayan evli ve iki çocuk babası Serdar Demir, yine aynı kurum bünyesinde Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanlığı görevini üstlenmiştir.


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