Serdar Saraç kimdir? Neden TT oldu?

Bir siyasi parti eski liderine yönelik açıklamalarda bulunan Serdar Saraç’la ilgili atılan tweetlerde, ‘’Sizin kökünüz bozuk anca böyle lağım kokar ağzınız’’ yorumları yapıldı. Serdar Saraç’ın hayat hikâyesiyle ilgili herhangi bir bilgi bulunmadı.

SERDAR SARAÇ NEDEN TT OLDU?

Serdar Saraç adındaki bir sosyal medya kullanıcısı, kendi hesabı üzerinden bir siyasi parti eski liderinin ailesi ile ilgili çeşitli sözler saffetti. Serdar Saraç'ın kullandığı ifadeler eleştirilirken, sosyal medyada ‘Serdar Saraç tutuklansın’ etiketi konu gündem oldu. Konu ile ilgili çok sayıda paylaşımlar yapıldı ve Saraç'ın ifadeleri eleştirildi.

İşte o yorumlardan bazıları:



Sizin kökünüz bozuk anca böyle lağım kokar ağzınız

Kimseyi sevmek zorunda değilsiniz saygı duymak zorundasınız.

Hakkında işlem yapıldı mı

Cennet ucuz değil cehennemde lüzumsüz değil

Saidi kürdi

Gelde bu zirtapozun toprak olup kurtulacağına inan

Bı anneye ,bı kadına bu şekilde hakaret edilemez hem de 8 Mart dünya kadınlar gününde

Bir kadın daha da önemlisi bir "anne"söz konusu. Ki,kimin annesi olduğu da çok önemli değil...

insan desen değil,hayvan,hiç değil,üretim hatası mal.

Şeref ve haysiyet yoksunu zavallı yaratık

