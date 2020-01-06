Sergey Şoygu, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile telefonda görüştü

Rusya, (DHA)- Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından 'yükselen gerginliği' değerlendirdi.

Rus haber ajansı TASS’ta yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Şoygu ve Bakıri arasındaki telefon konuşmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Görüşmede liderler, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin suikastı ile bağlantılı olarak Suriye ve Orta Doğu bölgesindeki gerginliğin artmasını önlemek için atılacak pratik adımları tartıştılar" ifadeleri kullanıldı.



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