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  4. Serinlemek için girdikleri göletten çıkamadılar… Acı haber aileyi yasa boğdu!

Serinlemek için girdikleri göletten çıkamadılar… Acı haber aileyi yasa boğdu!

09.07.2024 17:51
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Hava sıcaklıklarının kendini oldukça gösterdiği son günlerde Gaziantep’ten kötü haber geldi. 2’si kardeş 3 kişi serinlemek için girdikleri göletten, cansız bedenleri çıktı.

Serinlemek için girdikleri göletten çıkamadılar… Acı haber aileyi yasa boğdu!

Öğle saatlerinde Kızıkhamurkesen Mahallesi’nde meydana gelen olayda, koyun otlatan Burhan Bilgin (19), kardeşi Deniz Bilgin (11) ve İsmail Uygun (25) serinlemek için gölete girdi. Bir süre sonra suda çırpınan 3 kişiyi görenler, yardıma koşup durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine haber verdi.

2.bogulma

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Suya giren ve zaman zaman boğulma tehlikesi geçiren mahalleli, halatla 3 kişinin cansız bedenini çıkardı. Cenazelerin çıkarılışı sırasında gölet etrafında toplanan yakınları ise gözyaşını tutamadı.

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Bilgin kardeşler ile İsmail Uygun’un cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılabilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

Express


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boğulma
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