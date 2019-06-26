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Şerit ihlali kazasında ölen 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 18:16 | Son Güncelleme

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, sürücüsü şerit ihlali yapan otomobilin karşıdan gelen başka otomobille çarpışmasıyla meydana gelen kazada yaşamını yitiren 3 kişi, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Şerit ihlali kazasında ölen 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı

KEMALPAŞA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, sürücüsü şerit ihlali yapan otomobilin karşıdan gelen başka otomobille çarpışmasıyla meydana gelen kazada yaşamını yitiren 3 kişi, gözyaşları içinde toprağa verildi.
24 Haziran'da saat 20.00 sıralarında, Kemalpaşa'dan Manisa'nın Turgutlu ilçesi yönüne giden Mustafa Tok (46), yönetimindeki 35 ACB 518 plakalı otomobille, İzmir- Ankara Karayolu Ören Mahallesi Kavşağı yakınlarında, iddiaya göre, şerit ihlali yapıp karşıdan gelen Lütfü Değer (23) yönetimindeki 35 AYY 657 plakalı otomobille çarpıştı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, AKS 110 ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Mustafa Tok, ağabeyi Yusuf Tok (56) ve yengesi Firdevs Tok'un (54) yaşamını yitirdiği belirlendi. 3 kişinin araçta sıkışan cansız bedenleri, AKS 110 ekipleri tarafından çıkartıldı. Diğer araç sürücüsü Değer ise yaralı olarak kurtarılıp, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada yaşamını yitiren 2 çocuk babası Mustafa Tok, 4 çocuk babası emekli işçi Yusuf Tok ve eşi Firdevs Tok'un cesetleri ise jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerini ardından Kemalpaşa Devlet Hastanesi Morgu'na konuldu. Kazada ölen ve aslen Erzurumlu olan 3 kişinin cenazeleri, bugün öğlende, yakınları tarafından teslim alınıp, yaşadıkları Kemalpaşa'nın kırsal Örnekköy Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'ne getirildi. Cenazeler camiye getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Ölenlerin yakınları tabuta sarılıp, ağıtlar yaktı. Tek tek kılınan cenaze namazının ardından kazada ölen 3 kişi, Kemalpaşa Cennet Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.
Öte yandan kazada yaralanan diğer araç sürücüsü Lütfü Değer'in hastanedeki tedavisi sürüyor.

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