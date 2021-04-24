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  4. Servetle yaşıyormuş! Evin parkelerinin altından tomar tomar binlerce dolar çıktı

Servetle yaşıyormuş! Evin parkelerinin altından tomar tomar binlerce dolar çıktı

24.04.2021 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de büyükbabasının sakladığı binlerce doları bulmadan evini satışa çıkaramayan adam, ''Hazine avcısı'' takma adını kullanan kişiden yardım alarak evin parkeleri altına gizlenmiş olan binlerce dolara kavuştu.

Servetle yaşıyormuş! Evin parkelerinin altından tomar tomar binlerce dolar çıktı

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan Keith Willie, büyükbabasının sağken yerini kimseye söylemediği hazineyi bulmak için kolları sıvadı.

46 BİN DOLAR ÇIKTI

Kendini 'hazine avcısı' olarak tanımlayan bir kişi tarafından evin döşemeleri altında bulunan 46 bin dolarlık nakit para yaklaşık bir saatlik çaba sonunda bulundu.

Aile üyeleri bu zamana kadar bakılabilecek her yere baktıklarını ancak söz konusu paraları bulamayınca böyle bir yola başvurduklarını söylediler.

Adı verilmeyen 'avcı' şöyle konuşuyor: ''Aile bana birkaç ipucu verdi ancak çoğu işime yaramadı. Sürekli olarak sahip olduğum bilgilerin ötesine bakıyorum daha küçük detayları düşünüyorum ve bu şekilde bir plan çiziyorum.''

''ŞOKA GİRDİK''

Parkelerin altından 46 bin dolar (385 bin 309 TL) çıkan adam, kutular içinde saklanan tomar tomar dolarların bazılarının 1930'lara dayanan eski tarihli banklotlar olduğunu ifade etti ve şöyle konuştu: '' Sanırım hepimiz şoka girdik. Bunu biliyorduk ama miktarı hiçbir zaman bilmiyorduk. Bir sır gibiydi. Açıkcası sayarken, paraları çıkarırken yorulduk. Evimi satacağım için bu kayıp dolarların nerede olduğunu bilmek önemliydi.''

Aile parayla ne yapacağına henüz karar vermiş değil.

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Amerikan Doları

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