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Ses tonunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzerliğiyle tanınan Muhammed Nur Nahya'dan 'Hafize Gaye Erkan' göndermesi!

22.12.2023 23:03 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ses tonunun benzerliğiyle tanınan ve sosyal medyadaki videolarıyla fenomen olan Muhammed Nur Nahya'dan yeni bir video geldi. Fenomen isim bu kez videosunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan göndermesiyle izleyenleri güldürdü.

Ses tonunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a benzerliğiyle dikkat çeken Muhammed Nur Nahya, çektiği yeni videosuyla herkesi kahkahaya boğdu.

"Cumhurbaşkanı cuma namazı çıkışı soruları yanıtlıyor" notuyla sosyal medyadan paylaştığı videosu kısa sürede çok izlendi.

Muhammed Nur Nahya, bu videosunda son zamanlarda gündem olan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın ‘ev kiraları’ hakkında dediklerini ele aldı.

'Biliyorsunuz Merkez Bankası Başkanı Gaye Hanım annesinin evine çıktı,kiralar yüksek diye. Uygun ev bulana kadar da herhalde zırt pıt faizi arttıracak. İşi gücü bıraktık harıl harıl Gaye Hanım'a ev arıyoruz' ifadeleri izleyenleri güldürdü.

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Asgari ücrete gelecek olan zam hakkında da yorum yapan fenomen CHP’nin genel başkanının değişmesi konusuna da değindi.

Muhammed Nur Nahya'nın videosuna yorum ve beğeni yağdı. İşte o yorumlardan bazıları;

Adam sırf yetenek. Helal olsun her videoda güldürebiliyorsun.

Abi çok iyi ya hakkını veriyorsun. Tebrik ediyorum.

Sağ ol güldürdün bizi.

Sanırım bu kez doğru adamı ünlü yaptık

Yine yapmışsın yapacağını


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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Nur Nahya
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