Sesi duyan oraya koştu! Korkunç anlar

Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, silah seslerini duyan çalışanlar da büyük şok yaşadı. Kafasına tek el ateş ederek ağır yaralanan M.S.'ye ilk müdahale ambulansla gelen ilk yardım ekipleri tarfından yapıldı.

Pazarlama sorumlusu patronun odasında kendini başından vurdu

Bursa'da patronun odasına giren pazarlama sorumlusu, elindeki silahla kendini kafasından vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahısın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mobilya Sanayi 24. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir firmada pazarlama sorumlusu olarak çalışan M.S., elindeki silahla patronun odasına girdi. Odada silahı kafasına doğrultan M.S., tek el ateşle ağır yaralandı.

Silah sesini duyan mesai arkadaşları odaya girdiğinde M.S.'yi kanlar içerisinde yerde buldu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olayı duyan eşi ve yakınları hastaneye akın etti. Sinir krizi geçiren eşini yakınları sakinleştirmeye çalışırken, M.S.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.