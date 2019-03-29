Seslendirme sanatçıları ‘ekranda görünmeyen kahramanlar’

Bibersa Prodüksiyon’un kurucusu Birol Berber, seslendirme sanatçılarının ekranların görünmeyen kahramanları olduğunu söyledi. Seslendirme ve dublaj hizmeti veren Bibersa Prodüksiyon’un kurucusu Birol Berber; ekranlarda, radyolarda, tanıtım filmlerinde, havalimanlarında gibi hayatın her yerinde duyulan seslerin sahipleri olan seslendirme sanatçıları üzerine konuştu. Berber, seslendirme sanatçılarının ekranların görünmeyen kahramanları olduğunu söyledi. Seslendirme ve dublajın bilinenin aksine farklı şeyler olduğuna değinen Birol Berber, seslendirmenin marka, ürün ve hizmet için hazırlanan metne ses vermek, dublajın ise film ve dizi gibi içeriklerde karakterlere ses vermek olduğunu bildirdi. Seslendirme hizmetinin ve dolayısıyla seslendirme sanatçılarının; TV, radyo, sinema gibi mecralarda reklam ve tanıtım filmlerinde, mağazalarda, havalimanlarında, metrobüste, asansörlerde, telefon santrallerinde anons olarak karşılaşıldığını ifade eden Berber, "Animasyon filmlerinden sesli kitaplara kadar hayatımızın her alanında seslendirme sanatçılarının etkisi var. Ekranda görülmedikleri ve bilinmedikleri için yüzleri tanınmasa da kimi ses sanatçılarının sesleriyle de oldukça popülerler" dedi.

"Türkiye’de 70 farklı dilde seslendirme yapılıyor"

Bibersa Prodüksiyon Seslendirme Dublaj Ajansı kurucusu Birol Berber seslendirme ve dublaj projeleri için yurtdışına gitmeye gerek kalmadan dublaj başta olmak üzere reklam, tanıtım filmleri, belgesel seslendirme, santral seslendirme, dublaj, sesli kitap, e-learning, sosyal medya içerik seslendirmeleri yapımı gibi içeriklerin üretildiğini, 70 farklı dil ve 1500’ün üzerinde yerli yabancı profesyonel seslendirme sanatçıları ile yapım şirketleri, reklam ajansları, film stüdyolarına sesli çözümler üretildiğini ifade ederek, "İşin sırrı Türkiye’de ikamet eden her biri kendi anadilinde yabancı seslendirme sanatçılarıyla çalışıyoruz. Yabancı dil seslendirme alanında 70 dilde (native) konuşan Dünya’nın ünlü seslerinin Türkiye’deki seslendirme ajanslarında da bulunuyor" ifadelerini kullandı. "Meşhur sesler hem etkiliyor hem markalara itibar kazandırıyor"

Kurumsal firmaların reklam ve tanıtım filmlerinde çoğunlukla meşhur bilindik sesleri seçtiklerini ifade eden Birol Berber, bu seslerin kurumsal firmalara itibar kazandırdığını belirterek, "Kurumsal firmalar santral seslendirmeleri içinde tanınmış ses sanatçılarını tercih ediyorlar. Müşterilerin firmayı aradığında duydukları tanınmış sesler karşısında hem şaşırdıklarını hem de firmaya olan itibarın arttırıyor" şeklinde konuştu.