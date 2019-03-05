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SESRIC ve Suudi Arabistan arasında iş birliği protokolü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 05:10 | Son Güncelleme

SESRIC ve Suudi Arabistan arasında iş birliği protokolü

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) istatistik alanındaki alt organı İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ile Suudi Arabistan Genel İstatistik Otoritesi (GASTAT) iş birliğini artırmak amacıyla bir protokol imzaladı.

SESRIC ve GASTAT arasında resmi istatistik alanına yönelik idari ve teknik bilgi transferinin gerçekleştirilmesi amacıyla bir işbirliği protokolü imzalandı.

Protokole, Birleşmiş Milletler (BM) İstatistik Komisyonu 50. Oturumu için New York'ta bulunan SESRIC Genel Direktörü Musa Kulaklıkaya ve Genel Direktörü Fahat Altekhifi imza attı.

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Anahtar Kelimeler:
GASTAT SESRIC

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