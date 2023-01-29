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Sevdiği kızı kaçırarak evlendi, bir haftadır haber alınamıyor! Babası: "Oğlumun kaçırıldığını düşünüyorum"

29.01.2023 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da bir ay önce 21 yaşındaki kızı kaçırarak evlenen 26 yaşındaki Mustafa Yılmaz'dan bir haftadır haber alınamıyor. Baba Mahir Yılmaz ise bir hafta önce ortadan kaybolan oğlu Mustafa Yılmaz'ın kaçırıldığını iddia etti. Oğlunun bacanağının kardeşinin kızını kaçırdığını söyleyen baba Mahir Yılmaz, "Oğlumun başına ne geldi bilmiyorum. En kısa zamanda bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

Sevdiği kızı kaçırarak evlendi, bir haftadır haber alınamıyor! Babası: "Oğlumun kaçırıldığını düşünüyorum"

Edinilen bilgiye göre, Elazığ'ın Palu ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Mustafa Yılmaz, bir ay önce 21 yaşındaki N.N.Y.'yi kaçırdı. İkili ardından evlendi. Olayın ardından Yılmaz ailesi ile karşı taraf arasında gerginlikler yaşandı. Mustafa Yılmaz, bir hafta önce ortadan kayboldu. Mustafa Yılmaz'ın babası ise çarpıcı bir iddiada bulundu.

"KAÇIRILDI" İDDİASI

Oğlunun kaçırıldığını iddia eden baba Mahir Yılmaz, güvenlik güçlerine haber verdiklerini ve arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

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"OĞLUM BİR HAFTADIR KAYIP"

Baba Mahir Yılmaz, "Bir ay önce oğlum Kovancılar ilçesi Sürekli köyünde, bacanağımın kardeşinin kızını kaçırdı. Ardından getirdi ve resmi nikahlarını yaptık. Oğlum bir haftadır kayıp. En son teyzesinin oğlu ile görüşmüş. Araç giriş çıkışları tespit edildi. Oğlumun kaçırıldığını düşünüyorum. Tüm güvenlik güçlerine başvurduk. Kız ise halen bizdedir. Oğlumun başına ne geldi bilmiyorum. En kısa zamanda bulunmasını istiyorum" dedi. (İHA)

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Elazığ kayıp

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