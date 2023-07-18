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'Sevenler' çetesine operasyon! İzmir, Manisa... Çete lideri, yurt dışına kaçarken yakalandı

18.07.2023 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in kabusu olan 'Sevenler' çetesine operasyon düzenlendi. Esnaf ve köylüden gelen ihbarları değerlendiren polis ekipleri 4 ilde eş zamanlı düğmeye bastı. Vatandaşı borçlandırıp zorla gasp eden çete üyeleri çok sayıda silahla gözaltına alındı. Operasyonda yanına aldığı 1 milyon TL para ile yatla yurt dışına kaçmaya çalışan çete lideri de kıskıvrak yakalandı.

'Sevenler' çetesine operasyon! İzmir, Manisa... Çete lideri, yurt dışına kaçarken yakalandı

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, yoğun şekilde vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine harekete geçti. İzmir'de esnaftan, köylüden gelen "Galericiler bize vaadeli araç sattı. Vaadesi dolmadan bu senetleri tahsil etmeye çalıştı. Aracın 2 katı 3 katı paralar istiyorlar." şeklindeki şikayetler sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

GALERİ ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

Yapılan soruşturmada 'Galeri çetesi'ne ulaşıldı. Galericilik adı altında tefecilik de yaptığı öğrenilen örgütün, silah temin edip silah satışı yaptığı da belirlendi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ'ın canlı yayında aktardıklarına göre; İstanbul'dan getirttiği silahlı tetikçilerle vatandaşların evlerine, arabalarına el koyan çete üyelerine İzmir, İstanbul, Ankara ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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18 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonda 18 çete üyesi gözaltına alınırken, piyasaya sürülmek üzere olan çok sayıda silah ele geçirildi.

ÇETE LİDERİ YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDI

1 milyon TL para ile yatla yurt dışına kaçmaya çalışan çete lideri de kıskıvrak yakalandı.

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İzmir çete operasyon

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