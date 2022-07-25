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  4. Sevgili çifte sokak ortasında silahlı saldırı! Korku dolu anlar kamerada

Sevgili çifte sokak ortasında silahlı saldırı! Korku dolu anlar kamerada

25.07.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da dehşete düşüren bir silahlı saldırı olayı yaşandı. Kağıthane 4. Levent’te sabah saatlerinde sokakta yürüyen sevgili çift, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Soner E. (37) ve sevgilisi Betül Ö. (29) kurşunlardan zıplayarak kurtulmaya çalışırken, saldırı anı anbean kameralara yansıdı. Daha önce de motosikletlilerin saldırısına uğrayan çift, bacağından vurularak yaralandı. Saldırganlar ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşte olayın detayları!

Dehşete düşüren olay, Kağıthane 4. Levent’te geçtiğimiz aylarda saat 08.45 sıralarında meydana geldi. Sabah saatlerinde sokak içerisinde yürüyen Soner E. (37) ve sevgilisi Betül Ö. (29) yanlarından hızla geçen motosikletli saldırganların silahlı saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran Soner E. ve Betül Ö. zıplayarak kurşunlardan kurtulmaya çalışsa da başarılı olamadı. Soner E. iki bacağından da vurulurken, Betül Ö. ise sağ bacağından yaralanarak yere yığıldı.

DAHA ÖNCE DE MOTOSİKLETLİLERİN SALDIRISINA UĞRAMIŞ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Hastane polisine ifade veren Soner E.’nin daha önce de Sarıyer’de motosikletlilerin silahlı saldırısına uğradığı öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan bir güvenlik görevlisi, “Bir kadınla bir erkek sokakta yürürken motosiklet ile gelmiş ve bacaklarına ateş etmiş. Sonra da motosikletle kaçmış. Bacaklarından vurulmuşlar galiba ikisi de, ambulans gelmiş almış daha sonra” dedi.

POLİS SALDIRGANLARI YAKALADI

Saldırının olduğu bölgede çalışma yapan polis ekipleri, sokak içerisinde bulunan işyerlerinin güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan çalışmalar sırasında kimlik bilgilerine ulaşılan saldırganlar ekipler tarafından kısa sürede yakalandı. Yaşanan silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin yolda yürüdüğü sırada motosikletle yanlarından geçen şahısların ateş edip kaçtığı görülüyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane silahlı saldırı
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