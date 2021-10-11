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Sevgililer gününde kız arkadaşını öldürüp arkadaşına video atmıştı! Savunması 'pes' dedirtti: Olay yanlışlıkla gerçekleşti

11.10.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih'te Sevgililer Günü'nde kız arkadaşını öldüren, ardından çektiği videoyu arkadaşıyla paylaşan yabancı uyruklu sanık, hakim karşısına çıktı. Müebbet hapis cezası ile yargılanan sanığın, kendisini savunurken, olayın yanlışlıkla gerçekleştiğini söylemesi duyanlara 'pes' dedirtti. Majed Saeb Alshaıkh savunmasında, "Şu anda yakınlarının yanında konuşmaya zorlanıyorum’’ dedi.

Fatih’te Sevgililer Günü’nde kız arkadaşı olduğunu öne sürdüğü Samira Lkhadir’i, kendisini aldattığı iddiasıyla bıçaklayan ve bıçağın sırtında kalmasıyla yeni bir bıçak alıp bıçaklamaya devam eden sanık Majed Saeb Alshaıkh, öldürdükten sonra telefonuyla video çekerek arkadaşına gönderdi. Tutuklu sanık müebbet hapis cezasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Majed Saeb Alshaıkh, maktul Samira Lkhadır’ın müşteki ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

"KENDİSİYLE EVLENMEK İSTİYORDUM’’

Tutuklu sanık Majed Saeb Alshaıkh savunmasında, olayın yanlışlıkla gerçekleştiğini söyleyerek, "Ben kendisiyle evlenmek istiyordum, evlenmek istediğime dair şahitlerim de vardır. Bir hata oldu, kendisini öldürdüm. Her şey çok iyi gidiyordu. Olay bir anda gerçekleşti, ben yanlış yolda yürüdüm ve hata yaptığımı sonradan fark ettim. Samira bana ihanet etmişti. Şu anda yakınlarının yanında konuşmaya zorlanıyorum’’ dedi.

"ZAMANLA DEĞİŞMEYE BAŞLAMIŞTI’’

Mahkeme başkanı, maktulün müşteki yakınlarını salondan çıkararak, sanığın savunmasını almaya devam etti. Savunmasının devamında maktulün parası olmadığı için kendisine ev tuttuğunu söyleyen sanık, "Zamanla değişmeye başlamıştı. Boynunda iz gördüm. Ben bu izi görmeden önce telefonda biriyle konuştuğunu duydum. Arkadaşıymış. Bana, ‘Irak’tan arkadaşım sigara getirdi, onu almaya gideceğim’ dedi. Sigarayı almaya çıkacakken de izi sordum. O da, ‘senden’ dedi. Bir haftadır yakınlaşmadığımızı söyledim. O anda olay gerçekleşti’’ ifadelerini kullandı. Kendisine sorulan soru üzerine ise Samira’yı öldürdükten sonra, videoya çekerek arkadaşına gönderdiği sorulunca da, arkadaşının inanmaması üzerine videoyu çektiğini söyledi.

"DAHA ÖNCEYE DAYALI BİR TANIŞIKLIKLARI YOK’’

Maktul Samira Lkhadır’ın müşteki kız kardeşi Layla Lkhadır, sanığın yalan söylediğini beyan ederek, "15 gündür tanışmışlar, daha önceye dayalı bir tanışıklıkları yok. Asla bize evlilikle ilgili bir şey söylemedi’’ ifadelerini kullanırken, maktulün müşteki babası ise ‘’Kızımı öldürüp, cesedini teşhir etti. Bu kişi bütün insanlığı öldürmüştür. Kızımı ne hakla öldürdü. Ne hakla kızımın kendisine ihanet etiğinden bahsediyor. Kızımın küçük oğluna, annesinin öldüğünü söyleyemiyoruz, hasta olduğunu söylüyoruz. Kızımın yaşam hakkı vardı’’ diyerek sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devam etmesini istedi.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına, duruşmaya katılmayan tanıkların dinlenilmek üzere zorla getirilmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Fatih’in Haseki Sultan mahallesindeki bir apartman dairesinde cinayetin işlendiği anlatıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Majed Saeb Alshaıkh hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Sevgililer Günü cinayet
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