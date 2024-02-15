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  4. Sevgililer gününde vahşet! Kız arkadaşını öldürüp, sulama kuyusuna gömdü

Sevgililer gününde vahşet! Kız arkadaşını öldürüp, sulama kuyusuna gömdü

15.02.2024 10:59 | Son Güncelleme:
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Adana’da sevgililer gününde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Yaşar B., portakal bahçesinde tartıştığı sevgilisi İpek Akgül’ü tabancayla başından vurup öldürdü. Yaşar B. daha sonra Akgül’ün cesedini tarladaki sulama kuyusuna gömdü. İşte detaylar...

Sevgililer gününde vahşet! Kız arkadaşını öldürüp, sulama kuyusuna gömdü

Dehşete düşüren olay, 14 Şubat’ta akşam saatlerinde, Yumurtalık ilçesi Asmalı Mahallesi’nde meydana geldi. Yaşar B., portakal bahçesinde tartıştığı kız arkadaşı İpek Akgül’ü tabancayla başından vurdu. Şüpheli kız arkadaşını öldürdükten sonra bir tarlada bulunan sulama kuyusuna gömdü.

KENDİNİ İHBAR ETTİ

Kız arkadaşını öldüren şüpheli Yaşar B., jandarmayı arayarak kendini ihbar etti. Bölgeye gelen jandarma ekipleri Yaşar B.’yi gözaltına aldı.

Şüpheli daha sonra ekiplere kız arkadaşını gömdüğü yeri gösterdi. Öldürülen kızın cesedi çıkartılırken yapılan incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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