HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sevgilisi ile tartışıp balkondan atlamaya kalkışan genci mahalleli kurtardı

Sevgilisi ile tartışıp balkondan atlamaya kalkışan genci mahalleli kurtardı

11.10.2021 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Derince ilçesinde sevgilisi ile tartışan genç, 4. kattan atlamaya kalkıştı. Aile fertleri ve vatandaşların uğraşları sonucu genç balkondan güçlükle indirilirken, korku dolu anlar kameralara yansıdı.

Sevgilisi ile tartışıp balkondan atlamaya kalkışan genci mahalleli kurtardı

Olay, Derince ilçesi Çene Dağı Mahallesi Şehit Nedim Küçük Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 4. katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kız arkadaşı ile tartışan Mustafa Hüseyin A., 4. katın balkonundan atlamak istedi. Bunu gören aile fertleri ve vatandaşlar gence engel olmaya çalıştı.

VATANDAŞLAR AŞAĞIYA BATTANİYE AÇTI

3'üncü katın balkonuna çıkan bazı vatandaşlar genci düşmemesi için bacaklarından tutarken, bazı vatandaşlar da düşme ihtimaline karşı aşağıda battaniye açtı.

Uzun uğraşlar sonucu vatandaşlar genci yakalayarak atlamasına engel olurken, herkes rahat bir nefes aldı. Korku dolu anlar cep telefonları ile saniye saniye kaydedildi. (İHA)

Silahla intihar girişiminde bulunan bekçi hayatını kaybettiSilahla intihar girişiminde bulunan bekçi hayatını kaybetti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendisini satırla öldürmeye çalışan sevgilisi için gözyaşlarına boğulduKendisini satırla öldürmeye çalışan sevgilisi için gözyaşlarına boğuldu
Avrupa ülkeleri sıraya girdi! Para basıyorAvrupa ülkeleri sıraya girdi! Para basıyor
Yaptığı paylaşım gündem olmuştu! CHP ilçe başkanı görevden alındıYaptığı paylaşım gündem olmuştu! CHP ilçe başkanı görevden alındı
Anahtar Kelimeler:
İntihar Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Suriye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Suriye mesajı

Kripto para borsası kapılarını kapattı!

Kripto para borsası kapılarını kapattı!

Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması! Onları da kapsayacak

Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması! Onları da kapsayacak

AK Partili vekil İsmet Uçma hayatını kaybetti

AK Partili vekil İsmet Uçma hayatını kaybetti

Karadağlı'nın savunması olay oldu: Zaten Demirtaş'ı sahiplenen biriymiş

Karadağlı'nın savunması olay oldu: Zaten Demirtaş'ı sahiplenen biriymiş

Eskişehir'de skandal! Zabıta aracında 'cinsel saldırı' iddiası

Eskişehir'de skandal! Zabıta aracında 'cinsel saldırı' iddiası

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı’dan Hamilton ve Russell’e gönderme

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı’dan Hamilton ve Russell’e gönderme

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Mezarlıkta gizemli olay! Ekipler harekete geçti

Mezarlıkta gizemli olay! Ekipler harekete geçti

Milli sporcuya trafikte kurşun yağmuru

Milli sporcuya trafikte kurşun yağmuru

Davutoğlu'na 'ihanet' tepkisi! Emekli öğretmene bu karşılığı verdi

Davutoğlu'na 'ihanet' tepkisi! Emekli öğretmene bu karşılığı verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.