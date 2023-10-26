Sevgilisini öldürüp 21 yıl hapis cezası almıştı... Yargıtay kararı bozdu! İşte tekrar yargılanan o katile verilen ceza

Olay, 2017'nin aralık ayında Kılıçarslan Mahallesi D-100 kara yolu yakınındaki atıl durumdaki otelde meydana geldi. Otelin 2'nci katındaki boş odaya, hurda toplamak için giren kişi, kadın cesediyle karşılaşınca polise haber verdi. Polis ekiplerinin incelemesinde cesedin, 2 çocuk annesi Dilek Diner'e ait olduğu belirlendi.

Yıllar önce eşinden ayrılan Diner'i, sevgilisi Tevfik Kor'un boğarak, öldürdüğü tespit edildi. Abant Gölü Mili Parkı'nda seyyar olarak köy ürünleri satan Tevfik Kor, ceset bulunduktan bir gün sonra Mudurnu ilçesindeki evinde polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Kor, sorgusunda, cinayeti ceset bulunduktan 3 ay önce işlediğini itiraf etti. Kor, Dilek Diner ile boş ve atıl durumdaki otelde buluştuklarını kaydederek, "Buluştuktan sonra kavga etmeye başladık. Bana küfür, hakaret ve tehditler savurdu. Karşılıklı itiştik. İtiştikten sonra Dilek'in kafası duvara çarptı. Ben de boğazını sıkarak öldürdüm" dedi. Tevfik Kor, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kor hakkında 'kasten öldürme' ve 'kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçlarından dava açıldı. Sevgilisini öldürdükten sonra cep telefonu ile 150 lirasını alıp, kaçan Tevfik Kor, tutuklu yargılandığı davada, 2019 yılında 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimiyle 21 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtaya taşınan karar, usulden bozdu.

TEKRAR YARGILANDI

Geçen hafta Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmaya başlanan Tevfik Kor’un avukatı bir hafta süre talep etti. İkinci duruşmada mahkeme, 'Kasten öldürme’ ve 'kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçundan yargılanan Kor’un yaptığı eylemler nedeniyle ‘yağma’ suçunu da işlediğine karar verdi. Kor’un daha önce aldığı 21 yıl 3 ay hapis cezası bu kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrildi. (DHA)





