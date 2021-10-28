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Sevgilisini öldürüp emniyet müdürlüğüne getirmişti! Kan donduran sözler

28.10.2021 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de sevgilisini öldürüp cesedini ticari taksi içerisinde İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getiren şüpheli adliyeye sevk edilirken, gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusunu, “Namus için" diyerek yanıtladı.

Sevgilisini öldürüp emniyet müdürlüğüne getirmişti! Kan donduran sözler

Olay, Gölcük ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Akbaba isimli bir şahıs, taksiye binerek sevgilisi Seyhan Gözer’i işe bırakmak istedi. Araçta bir süre sohbet eden çift arasında bir anda tartışma yaşandı.

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BAŞINDAN VURDU

Gözer’in araçtan inmek istemesi üzerine tokat atarak onu engelleyen Ali Akbaba, silahı çekerek sevgilisi Seyhan Gözer’i başından vurdu. Şoförü de tehdit ederek emniyete götürmesini isteyen Akbaba, şoförün hastaneye gitmesine de engel oldu.

CESEDİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE GÖTÜRDÜ

İçinde ceset bulunan taksi ile Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelen şahıs, kız arkadaşını öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Emniyet bahçesindeki taksinin içinde cesedi gören ekipler hemen harekete geçti. İlk olarak bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyetin bahçesine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Seyhan Gözer’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Gölcük Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, taksi şoförü ve Ali Akbaba gözaltına alındı. Taksi şoförü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"NAMUS İÇİN"

Şüpheli Ali Akbaba da emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlı, gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusuna ise, "Namus için, bu bir namus meselesi" diyerek cevap verdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Kocaeli
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