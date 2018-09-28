Sevgilisinin birlikte olduğu genci öldürdü! Cesedi ranzanın içirisinde çıkarttı

Olay, Ankara’nın Keçiören ilçesinde 20 Eylül Perşembe günü meydana geldi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesinde ikamet eden evli ve 2 çocuk babası Afganistan vatandaşı Ajmal Amani (27), daha önceden tanımadığı belirtilen Fatemah Safari'den (22) gelen telefonla sevgilisi Zeynab Rezaei'nin (18) bir başka Afganistan vatandaşı Ansar Yousefi (19) ile ilişkisinin olduğunu öğrendi.

Telefonda tanıştığı Fatemah Safari ile buluşan Amani, Ansar Yousefi'nin evine gitti. Aynı kadınla birlikte olduklarını öğrenen iki Afgan genç arasında kavga çıktı. Kavgada Ajmal Amani, 3 kişinin gözü önünde Ansar Yousefi'yi 32 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

CESEDİ RANZANIN İÇİNE KOYARAK APARTMANDAN ÇIKARDILAR

Evdekilerin tedirgin olduğunu gören Ajmal Amani, hemen bir plan yaparak arkadaşını aradı. Cesedi bir battaniyeye sararak evde bulunan ranzanın içine koyan Amani, evde bulunan Javad Ataei'nin de yardımıyla önce boş bir ranzayı arkadaşının getirdiği kamyonete yükledi. Ortalığın sakin olduğunu gören ikili, cesedi koydukları ranzayı kamyonete yükleyip, Yousefi’nin cansız bedenini Sirkeli köyü civarında dağlık alana bıraktı. Boş arazide rast geldikleri ranzaları inceleyen vatandaşların cesetle karşılaşması üzerine olay polise bildirildi. Bir süre sonra alana ulaşan ekipler, Ansar Yousefi'nin cinayete kurban gittiğini tespit etti. Cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayın aydınlatılması için tahkikat başlatıldı.