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Sevgilisinin fotoğrafını paylaşan şimdi yandı! Yargıtaydan dikkat çeken karar

17.04.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan eski sevgilisinin yarı çıplak fotoğrafını paylaşan sanık hakkında verilen beraat kararını Yargıtay bozdu. Kararda sanığın 'kişisel veriyi hukuka aykırı yayma suçunu' oluşturduğuna hükmedildi.

Sevgilisinin fotoğrafını paylaşan şimdi yandı! Yargıtaydan dikkat çeken karar

Bir kişi, sosyal medya hesabından eski sevgilisinin yarı çıplak fotoğrafını kendi hesabından paylaştı. Genç kızın şikayeti üzerine açılan davada sanık beraat etti. Yargıtay, karar temyiz edilince sanığın kişisel veriyi hukuka aykırı yayma suçunu' oluşturduğuna hükmetti.

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KENDİ HESABINDAN PAYLAŞTI

Bir dönem sevgili olan gençler ayrıldı. Genç kız, yarı çıplak fotoğrafını kendi Twitter hesabından paylaştı. Erkek ise, eski sevgilisinin fotoğrafını "Ahh gönlüm kırık ayna’ Ama yaa bu tweettr daha neler gorucek:))))) hahah” ibareleri ile birlikte kendi sosyal hesabından paylaştı.

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BERAAT KARARI VERDİLDİ

Genç kızın şikayeti üzerine delikanlı hakkında, Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlali' suçundan dava açıldı. Mahkeme; genç kızın söz konusu fotoğrafı kendi hesabından paylaştığına dikkat çekti. Sanığın beraatine hükmetti.

YARGITAY'DAN DİKKAT ÇEKEN KARAR

Kararı mağdur genç kız temyiz edince devreye Yargıtay 12. Ceza Dairesi girdi. Yargıtay kararında, genç kızın yarı çıplak fotoğrafını kendi hesabından paylaşmasının, başka hesaplardan paylaşılacağı anlamına gelmeyeceği hatırlatıldı.

Kararda şöyle denildi:

"Mağdura ait twitter hesabında mağdur tarafından paylaşılan mağdurun poz vermiş şekilde çektirdiği fotoğrafın, mağdurun başkalarının görmesini ve bilmesini talep etmeyeceği özel hayatına ilişkin görüntü olarak kabul edilemeyeceği anlaşılmaktadır. Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan mahkumiyet hükmü kurulması gerekirdi. 'Bahse konu fotoğrafının herkese açık şekilde sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında paylaştığı, katılanın herhangi bir kısıtlama yapmaması nedeniyle bu şekilde paylaştığı fotoğrafının başkaları tarafından görülmesinden ve paylaşılmasından rahatsızlık duymadığı, bu nedenle bahse konu fotoğrafın alınmasının ve yorum yapılmasının yüklenen suçu oluşturmayacağı' biçimindeki yasal ve yeterli olmayan gerekçelere dayalı olarak yazılı şekilde beraat hükmü kurulması,yasaya aykırıdır. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliğiyle hükmedildi."

Kaynak: İHA

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Yargıtay
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