Şevval ayı namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet'e göre adım adım Şevval ayı namazı kılınışı

Şevval ayı namazının kılınışı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 21 Nisan 2023 tarihinde başlayan Şevval ayı, 20 Mayıs 2023 tarihinde bitecek. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre adım adım Şevval ayı namazı kılınışı....

UTEKA (AZATLILAR) NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Uteka (Azatlılar) namazı 8 rekattır. İşte rekatlara göre okunacak sureler:

rekat : 1 Fatiha + 15 İhlas Suresi rekat : 1 Fatiha + 15 İhlas Suresi rekat : 1 Fatiha + 15 İhlas Suresi rekat : 1 Fatiha + 15 İhlas Suresi rekat : 1 Fatiha + 15 İhlas Suresi rekat : 1 Fatiha + 15 İhlas Suresi rekat : 1 Fatiha + 15 İhlas Suresi rekat : 1 Fatiha + 15 İhlas Suresi

UTEKA (AZATLILAR) NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Şevval ayı orucu Ramazan'ın ardından 30 güne 6 gün ekleyerek yapılan bir ibadettir.

Altı gün oruçları farz olmamakla birlikte Peygamber Efendimizin hadisinden hareketle fazileti büyüktür. Şevval ayı bayramda başlasa da ramazan bayramı haricinde tutulması gerekir.

Buna göre altı oruçlar şevval ayı içerisinde yer alan art arda ya da ayrı ayrı olarak toplamda 6 gün tutulan oruçlara deniyor.

