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Şevval orucu ne zaman, kaç gün tutulur 2023? Şevval ayı orucu nedir, nasıl niyet edilir? İşte Diyanet bilgisi

25.04.2023 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şevval ayı orucunun ne zaman tutulacağı merak ediliyor. Ramazan Bayram'ının sona ermesinin ardından Şevval ayı ve orucu gündeme geldi. Bu oruç, Ramazan'ın ayının hemen ardından tutularak 30 güne 6 gün ekleyerek yapılan bir ibadet şeklidir. Fazileti ve ecri büyük olduğu için bu 6 günlük orucun sünnet olarak biliniyor. Peki, Şevval orucu ne zaman, kaç gün tutulur 2023? Şevval ayı orucu nedir, nasıl niyet edilir?

Şevval orucu ne zaman, kaç gün tutulur 2023? Şevval ayı orucu nedir, nasıl niyet edilir? İşte Diyanet bilgisi

Şevval ayı orucu Ramazan'ın ardından sık sık sorgulanmaya başladı. Hz. Peygamber'in (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” diye buyurduğu şevval ayında oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabiliyor. İşte Şevval ayı ve orucu hakkında merak edilen soruların yantıları...

ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN, KAÇ GÜN TUTULUR?

Şevval ayı orucu Ramazan'ın ardından 30 güne 6 gün ekleyerek yapılan bir ibadettir.

Altı gün oruçları farz olmamakla birlikte Peygamber Efendimizin hadisinden hareketle fazileti büyüktür. Şevval ayı bayramda başlasa da ramazan bayramı haricinde tutulması gerekir.

Buna göre altı oruçlar şevval ayı içerisinde yer alan art arda ya da ayrı ayrı olarak toplamda 6 gün tutulan oruçlara deniyor.

oruç hurma

6 GÜN ŞEVVAL AYI ORUCU NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Bu sene, 21 Nisan 2023 tarihinde başlayan Şevval ayı, 20 Mayıs 2023 tarihinde bitecek.

ALTI GÜN ORUCU FAZİLETLERİ NELERDİR?

Diyanet tarafından yapılan açıklama şöyle:

Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 421, 422).

camii

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

ŞEVVAL AYI ORUCU NASIL TUTULUR?

Şevval ayında tutulan orucun hem kaza hem de şevval orucu yerine geçip geçmediği hakkında bazı kaynaklar öncelikle kaza oruçlarının tutulmasını, ardından da 6 gün şevval orucu tutulmasını tavsiye ederken, bazı kaynaklar da kaza veya adak oruçlarını bugünlerde tutmakla da aynı sevabın elde edileceğini belirtmektedir. Buna göre; isteyen öncelikle, varsa kaza orucunu tutar, borcunu öder, ardından da vakit kalırsa ayrıca şevval ayı orucunu tutar. İsteyen Şevval ayında kaza oruçlarını tutar ve bunu şevval orucu olarak da kabul eder.

Şevval ayında tutulan orucun çok sevabı vardır. Üç hadis-i şerif meali şöyledir

cami dua

Ramazandan sonra şevval ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur. [Taberani]

Ramazan orucuyla şevvalde de 6 gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır. [İbni Mace]

Ramazan ayı orucu on aya, ramazandan sonra tutulan 6 gün oruç da iki aya mukabil olur ki, böylece bir yıl oruç tutma sevabına kavuşulur. [İbni Huzeyme]

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