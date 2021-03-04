Seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte e-Devlet şehirlerarası izin belgesi sayfası

ZORUNLU HALLER SAYILACAK DURUMLAR Doktor raporu ile sevk olan ya da daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, bulunduğu kente son 5 gün içinde gelmiş olmakla birlikte kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), kendisi ya da eşinin, vefat eden birinci derece yakınının veya kardeşinin cenazesine katılmak için ya da cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulan ve diğer merkezi sınavlara katılacak adaylar ve refakatçileri, askerlik hizmetini bitirerek yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel ya da kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilenler, belirtilen hâllerin varlığı durumunda toplu ulaşım araçlarıyla ya da İçişleri Bakanlığı na ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden veya valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak şartıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

Başvurusu onaylanan vatandaşlar, otogar ya da havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaralarıyla doğrulama yapıldıktan sonra kabul ediliyor.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve şifresi ile e-Devlet sistemine giriş yapılmasının ardından açılan sistem üzerinden yeni başvuru linkine basın. Sonrasında açılan sekme üzerinden başvuru türünü ve belge türünü seçin

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR? Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. Bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de alınabiliyor.

Seyahat izin belgesi alanların, yaptıkları başvurunun ardından onay almaları durumunda otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaralarıyla doğrulama yaptırması gerekiyor.

Belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin şehirler arası seyahatleri de fakat toplu ulaşım araçları (otobüs, uçak, gemi, tren) kullanılmak üzere mümkün olacaktır. İşi ile ilgili sebebini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirler arası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır."

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT EDEBİLİR Mİ?



Şehirlerarası seyahat edecek olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların 20 Mayıs 2020 tarih ve 8206 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında Seyahat İzin belgesi almaları gerekiyor.



