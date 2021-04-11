Seyahat kısıtlaması mı gelir mi? Şehirlerarası yolculuk yasaklanır mı?

Son dönemde yapılan toplu etkinlikler ve vatandaşların koronavirüs önlemlerine uymamaları sebebi ile vakalar oldukça yükseldi. Günlük vaka sayıları 60 bine dayanan ülkemizde, seyahat kısıtlamalarının geri gelip gelmeyeceği merak ediliyor. 2020 Mart ayında ülkemize gelen koronavirüsünden sonra şehirlerarası yolculuk belirli bir süre ile yasaklanmıştı. Peki seyahat yasakları tekrar gelir mi?

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

Risk gruplarına göre değişiklik gösterecek sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında şehirler arası seyahatlere ilişkin uygulamalara aynen devam edilecek. Bu karara göre sokağa çıkma yasağı devam edecek illerde seyahat kısıtlamaları da devam edecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan karara göre, Hafta içi ülke genelinde, hafta sonu ise "düşük" ve "orta riskli" illerde 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde Cuma 21.00 - Cumartesi 05.00, Cumartesi 21.00-Pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Düşük ve orta riskli illerde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak.