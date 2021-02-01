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Seyahatler kapıda... Yay burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Kasım - 21 Aralık)

fadoncu fadoncu 01.02.2021 07:11 | Son Güncelleme:
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Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2021 Şubat ayı Yay burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Kasım - 21 Aralık tarihleri arasında doğan Yay burçlarını bu ay neler bekleyecek? Yay burcunu 2021 Şubat ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Merkür retrosu yay burcunu nasıl etkileyecek? Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları... İşte Yay Burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu...

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2021 Şubat ayı yay burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Kasım - 21 Aralık tarihleri arasında doğan yay burçlarını bu ay neler bekleyecek? Yay burcunu 2021 Şubat yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında yay burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Aylık Şubat burçlarda yay burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.

İşte Yay Burcu Şubat aylık burç yorumu...

Yay burcu yıllık yorum 2021... Yayların 2021'de aşk, sağlık, para ve iş durumu! Yay burcunu 2021'de neler bekliyor?Yay burcu yıllık yorum 2021... Yayların 2021'de aşk, sağlık, para ve iş durumu! Yay burcunu 2021'de neler bekliyor?

YAY BURCU ŞUBAT 2021 AYLIK BURÇ YORUMU (23 Kasım - 21 Aralık)

Bu ay 27 Şubat tarihine kadar Merkür retrosu devam ediyor. Bu tarihe kadar kararsızlık ve ikilemleriniz artabilir. Hayatınızdaki gündemleriniz üzerine daha fazla kafa yorabilir, daha derin düşünebilir, bazen düşünceler ve olasılıklar arasında kaybolabilirsiniz. Bu tarihe kadar aynı konular üzerinde takılı kalmamaya, uzun süre aynı şeylerle ilgilenmemeye, sık sık odağınızı ve gündeminizi değiştirmeye çalışın. Dikkatsizlikler, dalgınlıklar artabilir, ay içinde sık sık planlarınız ve gündeminiz değişebilir.

1 Şubat tarihinde Venüs Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Kısa seyahatler yapabilir, beslenme düzeninizde değişiklikler yapabilir, diyet ve detokslara başlayabilirsiniz. Var olan ortamınızdan dönemsel olarak uzaklaşmak, dinlenmek, kısa tatiller rahatlamanızı ve negatif enerjilerden uzaklaşmanızı sağlayacaktır. Bazı Yaylar ay içerisinde iş aracılığıyla yeni insanlarla tanışabilir.

11 Şubat tarihinde Kova burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında komşularınız, kardeşleriniz ve yakın çevrenizdeki insanların hayatında, bu kişilerle olan ilişkilerinizde ani gündemler oluşabilir. Teknolojik aletlerde arızalanmalar, tadilat ve yenilemeler gündeme gelebilir. Kayıtlarınızı, verilerinizi, değerli bilgilerinizi ve şifrelerinizi daha iyi muhafaza etmeye dikkat edin. Trafikte daha kontrollü olun. Eğitim ve sınavlardan şaşırtıcı, güzel sonuçlar gelebilir.

17 Şubatta Satürn ve Uranüs arasında sert açı gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında araç alım-satım gündemleriniz oluşabilir. Mesleğinizde ilerleme sağlamak, kariyerinize yatırım yapmak adına eğitimler alabilirsiniz. Ehliyet sınavları, tayin ve taşınma, mülakat ve memuriyet sınavları gündeminizde olabilir.

18 Şubatta Güneş Balık burcunda ilerlemeye başlıyor. Şubat ayının geri kalanında kendi alanınıza, kendi hayatınıza odaklanmaya başlayacak, aile üyelerinizle daha yakın ilişkiler içinde olacaksınız. Daha keyifli, daha iyimser olduğunuzu görebilir, hayata dair inanç ve umudunuzu arttıran durumlarla karşılaşabilirsiniz.

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