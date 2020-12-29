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Seyir halinde, yüksek hızda lastik patlarsa ne olur?

29.12.2020 13:50 | Son Güncelleme:
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Seyir halinde, yüksek hızda lastik patlarsa ne olur?

Lastikler otomobil ile yol arasında teması sağlayan tek parçadır. Bu kadar önem arz etmesine rağmen bazı kullanıcılar bu konuyu pek önemsemezler. Onları düzenli aralıklar ile kontrol etmek ve zamanı geldiyse değiştirmek gerekmektedir. Peki, seyir halinde, yüksek hızda lastik patlarsa ne olur?

Lastikler belli yol koşulları için belli tiplerde gelirler. Uygun zemine özgü lastik kullanmak sizi her zaman güvende tutacaktır. Bunun yanında lastiklerinizin bakımı da çok önemlidir. Yıpranma durumlarını kontrol etmek sizi büyük kazalardan kurtarabilir. Lastikleriniz yer ile sürekli temas halindedir. Zamanla da aşınmaya başlarlar. Ancak bazı durumlarda teknik sorunlardan veya kullanım koşullarından kaynaklı aşınabilirler. Özellikle yüksek hızlarda seyir halinde bu lastiğin patlaması size büyük sorunlar yaşatabilir. İşte yüksek hız yaparken lastiğiniz patlar ise karşılaşabileceğiniz durumlar.

Seyir halinde, yüksek hızda lastik patlarsa ne olur

LASTİK NASIL AŞINIR? AŞINMA TİPLERİ NELERDİR?

“Lastiğin aşınma tipi olur mu?” demeyin. Kendi aracınıza uygun lastik seçmezseniz, farklı tip aşınmalar sizleri beklemektedir. Şimdi gelin lastik aşınma tiplerini sizinle birlikte inceleyelim.

UYGUN HIZ ENDEKSİ SEÇİLMEYEN LASTİKTE AŞINMA

Lastik hız endeksi konusu oldukça önemlidir. Aracın lastiklerinin dayanabileceği maksimum hızlar, lastik hız endeksini anlatan harfler ile gösterilir. Örnek üzerinden gidersek, siz 180 km/s hıza dayanıklı lastik ile 190 km/s hız yaparsanız bu tarz aşınmalarla karşılaşabilirsiniz.

Seyir halinde, yüksek hızda lastik patlarsa ne olur

AYARSIZ LASTİK HAVA BASINCI

Lastik hava basınçları, sıcaklığa göre değişkenlik gösterebilir. Bu durumda lastiğin farklı noktaları aşınma gösterebilir. Örneğin; eğer ki lastikleriniz çok fazla şişirilmiş ise, yer ile temasını lastiğin orta bölümü sağlayacaktır. Yanaklar yere çok daha az temas ettiği için, lastiğin orta bölümünde aşınma çok daha fazla olacaktır.

Bir diğer senaryo ise lastik hava basıncının düşük olması. Lastik hava basıncınız düşük ise, bu kez lastiğinizin yanak kısmı daha çok yer ile temas halinde olacaktır. Bu durumda lastiğinizin yanak kısımları çok çabuk eskiyecektir.

Seyir halinde, yüksek hızda lastik patlarsa ne olur

ESKİMİŞ VE HASARLI LASTİKLERDE AŞINMA

Lastiklerin bir raf ve kullanım ömrü bulunmaktadır. Bu örün bitimine yaklaşmış olan lastikler büyük risk taşır. Lastik özelliğini kaybettiği için yüksek hızda seyir halinde patlayabilir. Bu patlama kazaya sebebiyet bile verebilir. Hasarlı lastik ise bir başka senaryodur. Üzerinde derin yarık ve çatlak olan lastikler ile yüksek hız yapmak oldukça büyük risk taşır. Yüksek hızda ısınan havanın genleşmesi ile lastiğin iç basıncı artar. Bu yarıklar basınca fazla dayanamayabilir. Yine yüksek hızda lastiğinizin patlamasına sebep olur.

120 İLE GİDEN ARAÇTA LASTİK NEDEN PATLAR?

Yüksek hızda seyrederken lastiğiniz ısınır ve içerisindeki basınç miktarı artar. Eğer ki lastiğiniz yarı veya hasarlı ise, yüksek basınç o lastiği patlatmaya yeter de artar bile. Ayrıca asfalt zeminde olan büyük çukurlar lastiğin patlamasına sebep olabilir. Büyük çukurların genelde kenarları oldukça sivri olur. Yüksek hızda buradan geçildiğinde, keskin olan çukur kenarları lastiğinizin yırtılmasına sebep olur. Genelde otobanlarda böyle durumlar ile karşılaşmayabilirsiniz ancak, 120 kilometre saat hız ile böyle bir çukura denk gelirseniz lastiğinizi patlatabilirsiniz

ARAÇ GİDERKEN LASTİK PATLARSA NE OLUR?

Aracınızla seyir halindeyken lastiğiniz patlayabilir. Bu durumda kaza yapma oranınız bir hayli fazladır. Farklı yöndeki lastiklerin patlaması, aracın farklı tepkiler vermesine sebep olabilir. Örneğin arka lastiğiniz yüksek hızda patlar ise, otomobilin dengesi bozulacaktır. Arka lastiğin patlaması, ön lastiğe nazaran kaza riskini fazlasıyla arttırır. Eğer ki ön lastiğiniz patlar ise direksiyon aniden sertleşir. Aracın kontrolü zorlaşır.

ARAÇ GİDERKEN LASTİK PATLARSA NE YAPMALIYIZ?

Yüksek hızda aracınızın lastiği patlarsa, şu adımları uygulamak size avantaj sağlayabilir.
• Direksiyonu olabildiğince sıkı ve düz tutun
• Şerit pozisyonunuza göre yavaş bir şekilde hızınızı azaltın
• Ani olarak frene sonuna kadar basmayın
• Hızınızı azaltarak emniyet şeridine aracınızı yönlendirin.
• Ani direksiyon tepkilerinden kaçının.

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