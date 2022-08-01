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  4. Seyir halindeki otobüste büyük panik! Yol trafiğe kapatıldı, yolcular başka otobüse bindirildi

Seyir halindeki otobüste büyük panik! Yol trafiğe kapatıldı, yolcular başka otobüse bindirildi

01.08.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bugün erken saatlerde trafikte feci bir olay meydana geldi. İstanbul'a doğru hareket etmekte olan bir yolcu otobüsünde yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler etrafı sararken yangın şiddetlendi, karayolu trafiğe kapatıldı. Yolcular araçtan tahliye edilirken olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın 1 saatin ardından söndürüldü.

Seyir halindeki otobüste büyük panik! Yol trafiğe kapatıldı, yolcular başka otobüse bindirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen olayda yangının boyutu fotoğraflarla da gözler önüne serildi. İçinde yolcuların bulunduğu otobüste şans eseri yaralanan kimse olmazken yolcular yollarına başka bir otobüse geçerek devam etti.

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YANGIN MOTOR KISMINDA BAŞLADI

Olay, bugün saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İnegöl’den İstanbul'a seyir halinde olan sürücü Mahmut Fidan (40) yönetimindeki 27 RM 922 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

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ALEVLER ŞİDDETLENDİ

Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına park ederek Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bildirdi. O sırada yolcular araçtan indiler. Yangın kısa sürede büyüdü.

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ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi. 1 saat süre ile kapanan karayolu trafiğe açıldı. Yolcular başka bir otobüsle yoluna devam ettiler.

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(İHA)

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