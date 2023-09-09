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  4. Seyir halindeki TIR'ın dorsesi alev alev yandı! Yangın anı kameraya böyle yansıdı

Seyir halindeki TIR'ın dorsesi alev alev yandı! Yangın anı kameraya böyle yansıdı

09.09.2023 00:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da seyir halindeki strafor yüklü TIR’ın dorsesi yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, TIR’da hasar oluştu. Yangın anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Seyir halindeki TIR'ın dorsesi alev alev yandı! Yangın anı kameraya böyle yansıdı

Yangın, akşam saatlerinde Elazığ- Malatya karayolunun 35’inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen strafor yüklü TIR’ın dorsesi, alev alarak yandı. Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durdurdu.

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TIR’DA HASAR OLUŞTU

İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, TIR’da hasar oluştu. Yangın nedeniyle Elazığ yönü bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

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Cep telefonuyla da kaydedilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Elazığ Tır

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