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Seyir halindeki yolcu otobüsü birden alev topuna döndü! İstanbul'da sabah sabah korku dolu anlar: Can havliyle kendini araçtan attı

13.12.2023 08:37 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da sabaha karşı seyir halindeki otobüste korku dolu anlar yaşandı. Otobüs Bakırköy istikametinde ilerlerken bir anda alevler yükselmeye başladı, kısa sürede alev topuna döndü. Kameraya yansıyan o anlardan kısa süre sonra otobüs hurda yığınına döndü.

Seyir halindeki yolcu otobüsü birden alev topuna döndü! İstanbul'da sabah sabah korku dolu anlar: Can havliyle kendini araçtan attı

Seyir halindeki otobüsün motor kısmı birdenbire alev aldı, yangın kısa sürede tüm otobüsü sardı. Otobüsün yandığı anlar saniye saniye görüntülendi.

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ARACI DURDURUP KENDİNİ DIŞARI ATTI

Yangın, saat 06.00 sıralarında Basın Ekspres Yolu, Bakırköy istikametine ilerleyen İETT otobüsünde meydana geldi. İçinde yolcusu bulunmayan 34 TP 8503 plakalı körüklü İETT otobüsünün motor kısmından bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

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Alevleri fark eden şoför, aracı durdurup kendini dışarı atarak durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otobüsün arka kısmını saran alevlere müdahale etti.

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Ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürülürken, körüklü otobüsün arka kısmı kullanılamaz hale geldi. Yangın anında otobüste yolcu bulunmaması olası bir facianın önüne geçerken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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Öte yandan, yangın nedeniyle Basın Ekspres Yolu, Bakırköy istikametinde oluşan trafik yoğunluğu yanan otobüsün kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın otobüs
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