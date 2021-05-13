Seyir halindeyken alev alan araç küle döndü! Sürücü son anda kurtuldu

Yangın, Aksaray-Ankara karayolu 30. kilometresi Sarayhan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Aksaray istikametine seyreden Umut E. idaresindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

DUMANLARI FARK EDİNCE KENDİNİ DIŞARIYA ATTI

Dumanları fark eden sürücüsü aracı durdurup kendini dışarıya atarken otomobil kısa sürede alevlere teslim oldu. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine Acil Çağrı Merkezi tarafından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yanan araç adeta kül olurken geriye metal aksamı kaldı. Sürücünün İstanbul’dan Hatay’a gittiği öğrenilirken yangınla ilgili araştırma başlatıldı. (İHA)





