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Seyir halindeyken alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2020 17:42 | Son Güncelleme

Orhangazi-Yalova karayolu Süpürgelik mevkisinde, seyir halindeki otomobil alev aldı. Sürücünün yol kenarına çekerek indiği otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeyken alev alev yandı

Olay, Orhangazi-Yalova karayolu Süpürgelik mevkisinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul’dan Bursa yönüne giden Yusuf Özgün'ün (50) kullandığı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Özgün'ün ana yolda emniyet şeridine çekerek eşi ile birlikte indiği otomobil, birden alev aldı. Yoldan geçen vatandaşlar otomobile yangın tüpleri ile ilk müdahaleyi yaparken, daha sonra olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, jandarma ve itfaiye ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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