Seyit Onbaşı kaç kilo top mermisi kaldırdı? Seyit Onbaşı top mermisini nasıl kaldırdı?

Daha sonra Nusret Mayın Gemisi’nin döşediği mayınlara çarparak batan Ocean gemisinin batması, düşmanın hezimete uğramasını sağladı. Savaştan bir gün sonra kumandanın emriyle fotoğraf çekilmesi için top mermisini sırtına alan Seyit Onbaşı, bu defa bunu başaramayınca, “Yine savaş çıksın, yine kaldırırım” diyerek, tarihte yerini aldı… SEYİT ONBAŞI KİMDİR? Seyit Onbaşı’nın gerçek adı Seyit Ali’dir. Soyadı kanununun çıkmasının ardından Çabuk soyadını aldı. Seyit Onbaşı ya da diğer ismiyle Koca Seyit, Eylül 1889’da Balıkesir’in Havran İlçesi Çamlık (Manastır) köyünde doğdu. Annesi Emine, babası Abdurrahman’dır. Seyit Onbaşı 1909’da Osmanlı Ordusu’na katılırken, Balkan Savaşı’nda çarpıştı. SEYİT ONBAŞI’NIN KALDIRDIĞI TOP MERMİSİ KAÇ KİLOGRAM? Ocean ismindeki İngiliz zırhlı gemisinin batırılmasıyla sonuçlanan olayda Seyit Onbaşı, topları taşıyan vinç bozulunca silah arkadaşı Niğdeli Ali’nin yardımıyla 215 kilogram ağırlığındaki top mermilerini sırtına alarak kundağa sürdü. İlk iki atışta Ocean’a hafif hasarlar veren Seyit Onbaşı, 3. atışında geminin yan yatmasını sağladı. Yan yatan Ocean gemisi, daha önce Nusret Mayın Gemisi’nin döşediği mayına çarparak battı.

Seyit Ali Onbaşı, Çanakkale savaşından bir gün sonra komutanın emriyle yine top mermisini sırtlamaya çalıştı. Ne yapsalar da topları sırtına alamayan Seyit Onbaşı, “Yine savaş çıksın, yine kaldırırım” dedi. Seyit Onbaşı, daha sonra fotoğrafı tahta bir mermiyle çektirebildi. SAVAŞIN KAZANILMASINDA BÜYÜK PAY SAHİBİ OLDU



Çanakkale Savaşları'nda sırtına aldığı büyük top mermisini kundağa yerleştirerek İngiliz zırhlısı “Ocean” v Osmanlı Ordusunun muharebeleri kazanmasında büyük pay sahibi olan Seyit Onbaşı, 1909'da yazılıp askerliğe başladı. 1912'de Balkan Savaşları'na katılmasının ardından topçu eri olarak Çanakkale Cephesi’ne giden Seyit Onbaşı, Çanakkale Boğazı'nı geçmek için 18 Mart 1915'te İtilaf Devletlerinin başlattığı saldırı esnasında işgal güçlerinin gemilerinden yapılan atışlarla tabyadaki topların büyük bölümü kullanılamaz hâle geldiği esnada, görevli olduğu Rumeli Mecidiye Tabyası'ndaki sağlam topu gördü. Mermiyi topa kaldıran vincin bozulmasının ardından Niğdeli silah arkadaşı Ali'nin de yardımıyla devasa top mermisini sırtına alarak kundağa yerleştirdi. Ateşlenen top mermisi, dönemin en donanımlı gemilerinden "Ocean"ı yan yatırmayı başardı. “Ocean" sonrasında Nusret Mayın Gemisi'nin döktüğü mayınlardan birine çarparak alabora oldu ve sonunda battı.