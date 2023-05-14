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  4. Seyyar sandık evlerinden çıkamayan seçmenlerin ayağına gitti

Seyyar sandık evlerinden çıkamayan seçmenlerin ayağına gitti

14.05.2023 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’de sandığa gidemeyen yaşlı ve yatalak hastalar ile engelli vatandaşların seyyar sandık ayağına gitti. Sandık kurulu başkanı ve görevlilerin kimlik kontrolünün ardından oy kullanma işlemi gerçekleştirildi.

Seyyar sandık evlerinden çıkamayan seçmenlerin ayağına gitti

Yurt genelinde vatandaşlar sabah saat 08.00 itibarıyla sandığa gitmeye başladı. 319 bin 723 seçmenin oy kullanacağı Edirne’de sandığa gidemeyen seçmenlerden talep edenlerin ayağına seyyar sandık götürüldü.

Felçli olduğu için oyunu evinde seyyar sandıkta kullanan 74 yaşındaki Sami Kaplan, oy kullanamayacağını düşünerek üzüldüğünü ifade ederek, "Çok mutluyum oy kullandığım için. Biz müracaat ettik evde kullanmak için, kendim felçli olduğum için. Oy kullanamayacağım için üzülüyordum. Müracaatımız kabul oldu ve çok rahat şekilde oy kullandım. Ülke için hayırlı olmasını dilerim" dedi.

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"ÇOK MEMNUN KALDIK"

Güllü Kaplan ise, eşi evde oy kullandığı için mutlu olduğunu belirterek, "Eşimin felçli raporu vardı. Seçmen listeleri açıklanmadan önce başvuru yapmıştım. Başvurumuz kabul edildi ve bugün de sandık kurulu geldi. Eşim ilk defa evde oy kullanıyor. Allah razı olsun, sağlık hizmetlerimiz eve kadar geliyor. Oy kullanma işlemi de bu şekilde olduğu için çok memnun kaldık" diye konuştu.

Yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle evden çıkamadıklarını söyleyen Mehmet Tekin, eşi Fatma Tekin'in evinde rahatça oy kullanma imkanı bulduğuna değinerek, "Eşimin evde oy kullanması için sandık geldi. O da bugün oyunu kullandı. Biz de yardımcı olduk ve böylelikle okula gitmekten kurtardılar bizi. Çünkü eşimin sağlık durumu sebebiyle bizim için zahmetli olacaktı. Oyumuz milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. (İHA)

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