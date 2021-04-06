Sezaryen doğumdan sonra normal doğum yapmak istiyorsanız dikkat! Üzerinden mutlaka...

Bebeğinizi sezaryen ile dünyaya getirdiniz ancak bir sonraki hamileliğinizde vajinal doğumu tercih etmek istiyorsanız, aklınızdaki soru işaretlerinin giderilmesi sizi rahatlatacaktır. İşte Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Banu Göker Özdemir'in 'sezaryen doğumdan sonra normal doğum yapılır mı?' sorusuna getirdiği açıklamalar.

Sezaryen doğumdan sonra normal doğum yapılabilir. Bu konuyla ilgili mevcut bilgilerimiz çok daha katıydı. Fakat sonradan yapılan çalışmalar ve tecrübelerden sonra gelen rakamlar, konuyla ilgili çok da fazla korkulacak bir durum olmadığını göstermektedir.

Tüm doğumları ele alırsak, sezaryen sonrası normal doğumlarda binde 2-7 arasında eski sezaryen yerinden yırtılma olabilir. Dolayısıyla bu anne için de bebek için de oldukça tehlikeli bir durumdur.

Normal doğuma karar verildiğinde bunun bir takım kriterleri vardır. Hem annenin hem de bebeğin bu kriterlere uygun koşulları sağlaması gereklidir ki bu doğum gerçekleştirilebilsin.

''SEZARYENDEN SONRA MUTLAKA 2 YIL GEÇMELİ''

Birinci koşul, sezaryenden sonra mutlaka 2 yıl geçmiş olması gerekmektedir. İkincisi, aşağı insizyon adı verilen yeni bir teknikle gerçekleştirilmiş olması gerekir.

Bir diğer koşul, sezaryen dışında başka bir rahim ameliyatının yapılmamış olmasıdır. Dördüncü koşul, normal doğumu karşılayabilecek şartların taşınması gerekliliğidir.

Beşinci koşul ise, normal doğum denenecek hastanenin mutlaka tam teşekküllü, eğer acil bir durum olursa çok çabuk ameliyathanede sezaryene geçilebilecek bir hastane olması gerekmektedir.

