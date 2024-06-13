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SGK borcu yoktur belgesi nasıl alınır? SGK borcu yoktur yazısı

Ferhan Petek Ferhan Petek
11.06.2024 20:40
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Bir işletmenin kesinleştirilmiş olan bir sigorta borcunun bulunmamasına dair belge, borcu yoktur belgesi olarak isimlendirilir. Sosyal Güvenlik Kurumu borcu yoktur yazısı, çeşitli yollardan temin edilebilen ve gerekliliği doğrultusunda farklı kurum ve kuruluşlara beyan edilebilen bir belgedir.

SGK borcu yoktur belgesi nasıl alınır? SGK borcu yoktur yazısı

İçindekiler

  • SGK borcu yoktur yazısı ne için kullanılır?
  • SGK borcu yoktur belgesi nasıl alınır?
  • SGK 7440 borç ödeme nedir, nasıl yapılır?

İşverenlere ve çalışan kişilere sosyal hakları doğrultusunda hizmet veren Sosyal Güvenlik Kurumu için gerekli olan bazı belgeler, hem kurumun kendi resmî internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden hem de e-Devlet sistemi üzerinden temin edilebilir. "SGK borcu yoktur" adı verilen belge de bu belgeler arasında yer alır. Belirtilen bu sistemler ve uygulamalar üzerinde ayrıca farklı bazı resmî işlemler de gerçekleştirilebilmektedir.

SGK borcu yoktur yazısı ne için kullanılır?

SGK e borcu yoktur yazısı çeşitli durumlarda farklı kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilebilen bir belgedir. Vergi borcunun olup olmadığına dair resmî kanıt niteliğinde kullanılır. Bu belgeyi almak için çeşitli yollardan Sosyal Güvenlik Kurumu’na talepte bulunulması gereklidir.

İşletmeler, çeşitli devlet teşviklerinden faydalanmak istedikleri zamanlarda ve bu tür durumlar için borcu yoktur yazısına gereksinim duyabilirler. Bunun dışında, kurum ve kuruluş adına kredi çekilmesi gerektiği zaman da borcu yoktur yazısı gerekebilir.

Bir ihaleye girilecekse, yetkili kurum ve kuruluşlar ihaleye girmek isteyen firmalardan SGK borcu yoktur yazısı isteyebilir. Çünkü bu ve benzeri durumlarda işyerinin SGK borcu bulunmadığını resmî olarak kanıtlama gereksinimi doğar. Borcu yoktur yazısı şu durumlarda gerekli olabilir:

  • İşletme kredi çekecekse, kredi vermesi istenen bankalar tarafından istenir.
  • Çeşitli ihalelere girileceği zaman, işletmenin borcu olmadığını kanıtlaması gerekebilir.
  • Devletin verdiği teşviklerden yararlanmak için, firmanın borcu olmadığını kanıtlaması gerekir.

SGK borcu yoktur belgesi nasıl alınır?

SGK borcu yoktur belgesi, bu belgeyi alması gereken firmanın bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu merkezine başvuru yapılarak talep edilir. Talep işlemi çeşitli yollar üzerinden yapılabilir. Eski usul şahsen başvuru yaparak borcu yoktur belgesi istenebilir. Ancak günümüzde resmî işlemler de artık internet üzerinden yapılabilmektedir ve borcu yoktur yazısının talebi de hem e-Devlet sistemi üzerinden hem de SGK’ya ait olan resmî uygulama ya da internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilir. E-Borcu Yoktur yazısı için şu adımlar takip edilir:

  • E-Devlet sistemine ya da SGK uygulamasına veya sitesine giriş yapılır. (SGK’ye Gerçek Kişi İşverenler ya da Tüzel Kişi İşverenler ve Adi Ortaklıklar olarak başvuru yapılabilir.)
  • Ana sayfada yer alan menüler üzerinden e-borcu yoktur uygulamasına girilir.
  • Sol kısımda belge oluşturulma nedenlerinden biri seçilir ve ilerlenir.
  • Tarih bilgisi girilir ve belge oluşturulur.
  • Arzuya göre PDF olarak kaydedilebilir ya da çıktısı alınabilir.

SGK 7440 borç ödeme nedir, nasıl yapılır?

Kanunlar doğrultusunda 7440 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırılması yapılan borçlar, tercih doğrultusunda peşin ya da taksitlere bölünerek ödenebilir. Belli tarihlerde yapılması gereken bir ödemedir. 7440 SGK yapılandırma ödemesi, vergi daireleri üzerinden ve sisteme giriş yaptıktan sonra yapılabilmektedir. E-SGK sisteminden, SGK’nın sitesinden ya da uygulamasından gerekli adımlar takip edilerek ödeme gerçekleştirilir.

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sgk borç belge
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