SGK eksik gün nedenleri ve kodları nelerdir? SGK eksik gün ne demek, eksik gün bildirimi cezası ne kadar?

SGK'lı çalışanların işe gelmedikleri günler hizmet dökümünde prim ve gün sayısı eksik olarak yer alır. Herhangi bir ayda eksik prim ve gün sayınız bulunuyorsa o ayın eksik çalışma nedenini gösterilmesi ve belgelendirilmesi gerekir. Eksik gün bildirim formu doldurularak yapılan bu işlem, bilinmesi gereken bazı kod ve nedenleri beraberinde getirir. SGK eksik günler için farklı kodlara ve açıklamalara sahiptir. Bu kodlar dâhilinde SGK eksik gün işlemesi yapılır.

SGK eksik gün ne demek?

SGK eksik gün çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumuna her ayın 23'üne kadar belgeleyerek bildirmeleri gereken bir durumdur. SGK eksin gün, çalışan kişinin o ay işe gelmedikleri günleri ve nedenini ifade eder. Çalışan iş yerinde 30 günden az çalıştığında bu bildirim yapılır. Her ay için yapılması gereken eksik gün bildirim formunda işe neden gelmedikleri, kaç gün gelmedikleri gibi detaylar belirli kodlar kullanılarak belgelenir. SGK eksik gün nedenleri puantaj kayıtları ile ispat edilir ve bu puantajlar sigortalının imzasını taşır.

SGK eksik gün kodları ve nedenleri nelerdir?

SGK eksik gün kodları farklı sayılar ile ifade edilir. SGK eksik gün nedenleri ve anlamlarını ifade eden kodlar şunlardır:

1 - İstirahat : Ay içerisinde istirahat raporu alan sigortalı çalışanın eksik gün bildirimi.

: Ay içerisinde istirahat raporu alan sigortalı çalışanın eksik gün bildirimi. 3- Disiplin cezası: Ay içerisinde disiplin cezası alan sigortalı çalışanın ceza aldığı gün sayısınca eksik gün bildirimi.

Ay içerisinde disiplin cezası alan sigortalı çalışanın ceza aldığı gün sayısınca eksik gün bildirimi. 4- Gözaltına alınma: Gözaltına alınan sigortalı çalışanın gözaltı süresine dâhil olan çalışmadığı gün sayısının bildirimi.

Gözaltına alınan sigortalı çalışanın gözaltı süresine dâhil olan çalışmadığı gün sayısının bildirimi. 5- Tutukluluk: Değişik nedenlerden dolayı tutuklanan sigortalı çalışanın tutukluluk süresine dâhil olan çalışmadığı gün sayısının bildirimi.

Değişik nedenlerden dolayı tutuklanan sigortalı çalışanın tutukluluk süresine dâhil olan çalışmadığı gün sayısının bildirimi. 6- Kısmi istihdam: Kısmi süreli çalıştırılan sigortalıların bildirimi.

Kısmi süreli çalıştırılan sigortalıların bildirimi. 7- Puantaj kayıtları: Puantaja tabi bir çalışma düzenine sahip olan ve ay içerisinde 30 tam gün çalışmayan sigortalıların kullanması gerekir.

Puantaja tabi bir çalışma düzenine sahip olan ve ay içerisinde 30 tam gün çalışmayan sigortalıların kullanması gerekir. 8- Grev: Ay içerisinde geçici bir süre için grev yapan sigortalının grev nedeniyle çalışmadığı gün bildirimi.

Ay içerisinde geçici bir süre için grev yapan sigortalının grev nedeniyle çalışmadığı gün bildirimi. 9- Lokavt: Lokavt hâlinde çalışanların eksik gün bildirirken kullanması gereken kod.

Lokavt hâlinde çalışanların eksik gün bildirirken kullanması gereken kod. 10- Genel hayatı etkileyen olaylar: Hayatın olağan akışına aykırı durumlar yaşanması nedeniyle eksik gün bildirimi.

Hayatın olağan akışına aykırı durumlar yaşanması nedeniyle eksik gün bildirimi. 11- Doğal afet: Sel, deprem gibi doğal afetler nedeni ile eksik gün bildirimi.

Sel, deprem gibi doğal afetler nedeni ile eksik gün bildirimi. 12- Birden fazla: Eksik gün nedeninin birden fazla olduğu durumlarda kullanılır.

Eksik gün nedeninin birden fazla olduğu durumlarda kullanılır. 13- Diğer Nedenler: Eksik gün nedeni, belirlenen nedenleri içerisinde bulunmuyorsa kullanılır.

Eksik gün nedeni, belirlenen nedenleri içerisinde bulunmuyorsa kullanılır. 15- Devamsızlık : Sigortalı çalışanın mazereti bulunmadan işe gelmediği durumlar için eksik gün bildirimi.

: Sigortalı çalışanın mazereti bulunmadan işe gelmediği durumlar için eksik gün bildirimi. 16- Fesih tarihinde çalışmamış: Sözleşme feshinin olduğu gün çalışmayan sigortalının eksik gün bildirimi.

Sözleşme feshinin olduğu gün çalışmayan sigortalının eksik gün bildirimi. 17- Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma: Ev hizmetlerinde 5510 sayılı Kanunun Ek-9 kapsamında sigortalı çalışanın eksik gün bildirimi.

Ev hizmetlerinde 5510 sayılı Kanunun Ek-9 kapsamında sigortalı çalışanın eksik gün bildirimi. 18- Kısa çalışma ödeneği: Kısa çalışma ödeneği alan sigortalı çalışanların kullanması gereken koddur.

Kısa çalışma ödeneği alan sigortalı çalışanların kullanması gereken koddur. 19- Ücretsiz Doğum İzni: Ücretsiz doğum iznine ayrılan sigortalı çalışanın eksik gün bildirimi.

Ücretsiz doğum iznine ayrılan sigortalı çalışanın eksik gün bildirimi. 20- Ücretsiz Yol İzni : İş veren tarafından ücretsiz yol izni verilen çalışanlar kullanır.

: İş veren tarafından ücretsiz yol izni verilen çalışanlar kullanır. 21- Diğer Ücretsiz İzin: Kanunla verilmesi zorunlu olmayan ancak çalışan ve işveren arasındaki anlaşma dâhilinde verilen diğer ücretsiz izinler.

Kanunla verilmesi zorunlu olmayan ancak çalışan ve işveren arasındaki anlaşma dâhilinde verilen diğer ücretsiz izinler. 22- 5434 SK. EK 76, GM 192: 5434 sayılı Emekli Sandığı'na bağlı çalışanların eksik gün bildiriminde kullanması gereken koddur.

5434 sayılı Emekli Sandığı'na bağlı çalışanların eksik gün bildiriminde kullanması gereken koddur. 23- Yarım çalışma ödeneği: Yarım çalışma ödeneği alan sigortalı çalışanların eksik gün bildiriminde kullanması gereken koddur.

Yarım çalışma ödeneği alan sigortalı çalışanların eksik gün bildiriminde kullanması gereken koddur. 24- Yarım çalışma ödeneği ve diğer nedenler: Ay içerisinde yarım çalışma ödeneği alırken aynı zamanda başka nedenler dolayısıyla eksik çalışma durumunda kullanılır.

Ay içerisinde yarım çalışma ödeneği alırken aynı zamanda başka nedenler dolayısıyla eksik çalışma durumunda kullanılır. 25- Diğer belge/kanun türlerinden gün tamamlama: Sigortalı çalışanın birden fazla belge ya da kanun türünden bildirilmesinin gerektiği SGK eksik gün tamamlama durumlarında kullanılması gereken koddur.

Sigortalı çalışanın birden fazla belge ya da kanun türünden bildirilmesinin gerektiği SGK eksik gün tamamlama durumlarında kullanılması gereken koddur. 26- Kısmi istihdama izin verilen yabancı uyruklu sigortalı: Kısmi süreli çalışmalarına kendi mevzuatları gereğince izin verilen yabancı uyruklu sigortalı çalışanların kullanması gereken koddur.

Kısmi süreli çalışmalarına kendi mevzuatları gereğince izin verilen yabancı uyruklu sigortalı çalışanların kullanması gereken koddur. 27 - Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler: Ay içerisinde kısa çalışma ödeneği alırken aynı zamanda başka nedenler dolayısıyla da eksik çalışma durumu olması hâlinde kullanılması gereken koddur.

SGK eksik gün bildirimi cezası ne kadar?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102/I/d maddesi göz önünde bulundurulduğunda işçilik ücretlerini Sosyal Güvenlik Kurumuna eksik bildiren işverenler hakkında eksik bildirim yapılan her ay için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

