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SGK iletişim bilgileri: SGK telefon numarası, müşteri hizmetleri

Ferhan Petek Ferhan Petek
11.06.2024 22:49
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SGK açılımı ile Sosyal Güvenlik Kurumu, çalışanların ve işverenlerin sosyal güvenliklerini ve haklarını takip eden bir kurumdur. Sosyal güvenlik, insanların gelirlerinin ne olduğu fark etmeksizin sahip olduğu haklar ile devlet görevlisi ya da özel sektör olmak üzere primli ve primsiz sistemler içinde devlet güvencesinde çalışmalarını ve yaşamalarını sağlar.

SGK iletişim bilgileri: SGK telefon numarası, müşteri hizmetleri

İçindekiler

  • Alo 170 SGK nedir?
  • SGK çağrı merkezi numarası kaç?
  • SGK'yı nasıl arayabilirim?
  • 170'e nasıl ulaşabilirim?

Türkiye’deki Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu, 2006 yılının Mayıs ayında Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında birleşmiştir. Bu birleşmenin ardından özel sektör ya da kamu kurumunda çalışılması ya da hangi alanda çalışıyor olması fark etmeksizin tüm çalışanlar ve işverenler bu kuruma tek çatı altında bağlanmıştır. Hem işveren konumunda olan kişiler hem de çalışanlar çeşitli haklarını SGK güvencesi ile kullanabilmekte ve gerekli durumlarda kurum ile ya da kurum yetkilileri ile iletişime geçebilmektedir.

Alo 170 SGK nedir?

Alo 170 SGK Çalışma Hayatı İletişim Merkezi, adında da belirtildiği üzere bir çağrı merkezi numarasıdır. İletişim merkezi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu tarafından sunulan tüm hizmetler ile ilgili bilgilendirme yapmak ve çözüm üretmekle görevlidir.

SGK iletişim hattı adıyla da bilinen ya da SGK numarası olarak anılan Alo 170 çağrı merkezi, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun görev ve yetkileri kapsamında çeşitli konularda yardımcı olmak ve bilgi vermekle yükümlüdür. Tüm çalışan kişiler ve işyeri sahibi olan işverenler bu hattı arayarak bilgi alabilir ya da çeşitli sorunlara çözüm bulabilirler.

SGK çağrı merkezi numarası kaç?

Sosyal Güvenlik Kurumu ya da kısa adı ile SGK birçok görev üstlenmiştir. Bunlardan biri de hizmet sunduğu özel kişileri ve tüzel kişileri hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirmek ve bu haklarını kullanmaları için çeşitli yükümlülüklerini yerine getirmelerini kolaylaştırmaktır.

SGK tel numarası, Alo 170 çağrı merkezi numarasıdır. Sigortalı olarak çalışan kişileri ve sigortalı işçi çalıştıran işverenleri çeşitli konularda bilgilendirir. Kişiler bu konuda çeşitli sorunlarını bu hattı arayarak anlatabilir ve kendilerine sunulan çözümleri uygulayabilirler.

SGK'yı nasıl arayabilirim?

Çalışanlar ve kanunlar doğrultusunda işveren konumunda kabul edilen kişiler çeşitli nedenlere bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na ulaşma gereği duyabilirler. İşle ilgili, alanları ile ilgili ya da sosyal güvence ile ilgili herhangi bir konuda Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerine ya da ilgili birimlere ulaşabilirler.

Bunun için direkt olarak bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumu merkezine gidebilir ya da direkt olarak Alo 170 numaralı hattı 7 gün 24 saat boyunca arayabilirler.

170'e nasıl ulaşabilirim?

Alo 170, Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait olan genel bir telefon numarasıdır. SGK telefon numarası olarak bilindiği gibi SGK müşteri hizmetleri telefon numarası şeklinde de anılabilir. Sigortalı olarak çalışan her kişi iş yeri ile bir sorun yaşadığında ya da sosyal güvenlik hakları ile ilgili bir sorusu olduğunda bu numarayı 7/24 arayabilmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak İletişim Merkezi Alo 170 numaralı çağrı merkezidir.

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İletişim sgk çağrı merkezi
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